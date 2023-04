¡Sigue la polémica! Kerly Morán aclara que “jamás” le pidió a su padre que borre el contenido con Kike Jav

Kerly Morán hizo algunas aclaraciones con respecto a las afirmaciones que hizo Kike Jav sobre el padre de la creadora de contenido, Gerardo Morán. Lo hizo en un programa televisivo al que estuvo invitada.

En un video publicado en su Facebook, Kike aseguró que: “tú me hiciste borrar los TikTok con tu papá. No sé qué tienes contra mí, contra tu papá, no sé cuáles son tus celos. Me hiciste hasta bloquear a tu papá”.

Sin embargo, Kerly negó rotundamente que le haya prohibido a su padre que le hablara a Kike. “Mi papá es un señor de 54 años. Lo conversamos con toda mi familia y salió ese tema”, declaró en el espacio ‘Empijamados’ de Enciende Tus Mañanas RTU.

En aquella conversación, Gerardo Morán mencionó preocupado que le llamaba la atención lo que estaba sucediendo entre su hija y Kike. “Yo le dije a mi papá que así son los hombres cuando no tienen argumentos. Entonces me dijo: ‘De aquí en adelante, nada. Los tesoros de un padre son los hijos’”.

¿No fueron novios?

Kerly aclaró que ella y Kike no fueron novios y que todo fue show, algo que ya muchos sospechaban. “Solo show porque en el momento era un influencer ecuatoriano popular”.

Recalcó que ella le pagó para crear contenido y que “fue mi empleado. No lo utilicé, fue puro show”.

¿Cómo besa Kike?

Por otro lado, reveló que Kike ha sido el único influencer que ha besado en la boca. “Fue turro porque en ese tiempo él

utilizaba brackets (...) además tiene una boca grande”.

Esa sería una manera de respuesta para Kike, quien le pidió a Kerly dejar de meterse en lo que él hace o dice sobre alguien.

Recordemos que ella lo señaló de humillar a ‘El Trip’, un joven que Kike ha apoyado en la creación de contenido para sus redes sociales.

A través del mencionado video, Kike aclara todo lo sucedido con ‘El Trip’. Terminó su relación laboral con él debido a los problemas legales y de adicción que tiene el youtuber.

Aseguró que él no está exponiendo la adicción del también creador de contenido, porque el mismo Trip en un podcast, había mencionado los problemas de adicción que tiene.

Pero parece que las declaraciones de Kike no fueron bien recibidas por Kerly. La cantante publicó en sus historias de Instagram que, ahora no era ella la persona humillada y de quien exponían sus problemas personales en las redes sociales.

Las palabras de Kerly molestaron a Kike quien no dudó en decir que ella “es solo una metida”.