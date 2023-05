Alejandra Sánchez ´La Suka´ sin miedo al éxito y apostándole de nuevo al amor: “Díganme cachuda, no me interesa”

Bien dicen que en la guerra y en el amor, todo se vale, en especial el conocido borrón y cuenta nueva, una técnica y solución por la que tal parece, Alejandra Sánchez ´La Suka´ ha decidido optar para salvar su matrimonio, con su aún esposo, Gastón Bustamante.

Fue durante el pasado fin de semana feriado, que la “ex pareja” fue captada junta, en compañía de sus dos hijos, disfrutando de los días de relajación en una conocida playa del Ecuador. Más de una fotografía de la presentadora y el empresario se hizo viral en las redes sociales, sumado al hecho, de que ambos esposos, compartieron imágenes por sus cuentas de Instagram, donde el ambiente y los fondos, los terminaron delatando a ambos, ubicándolos exactamente en el mismo lugar en la misma fecha, una pista que los internautas no pudieron pasar por alto.

“Este fin de semana si lo pasé con mi aún esposo, Gastón Bustamante, pasamos, estuvimos en la playa con mis niños compartiendo en familia, porque todavía somos esposos, porque todavía somos una familia, porque tenemos unos hijos a los que tienen que criarse en un hogar de papá y mamá. El hecho de que nosotros hayamos tenido un problema de pareja, eso no quiere decir que eso lo paguen los niños (...) el enojo hubo, las lágrimas también hubieron, hubo muchas circunstancias en las que no estuve de acuerdo, que no me pareció justo, que las conté porque siempre he sido así y siempre seré así, no voy a cambiar. Díganme cachuda, que no me valoro, que no tengo amor propio, no me interesa todo lo que puedan opinar, comentar o escribir”, aseguró ´La Suka´, frente a las presunciones de reconciliación que surgió, tras la divulgación de las imágenes con el empresario.

Es de recordar, que fue el pasado mes de marzo, que Alejandra Sánchez, la popular ´Suka´ reveló entre lágrimas por medio de un live de su cuenta en Instagram, que su esposo y ella ya no viven juntos, puesto que descubrió que le “era infiel con la niñera”, sin embargo, luego de estas recientes pronunciaciones por la también modelo, se presume que hay un acuerdo en trámite.