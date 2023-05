Jamil Faour y Angello Barahona enfrentados en una polémica: “Hoy un periodista hizo un post hablando mier...”

Jamil Faour salió de las pantallas de Teleamazonas, pero se niega rotundamente a salir de una polémica, el ex participante de MásterChef Ecuador, uno de los reality que alcanzó uno de los mejores rating dentro del país, recientemente protagonizó un intercambio de mensajes, o mejor dicho, de indirectas, con un conocido reportero de farándula.

Nada más y nada menos que, Angello Barahona, quien aseguró entre muchas cosas, que gran parte de la popularidad del aspirante a chef, es gracias a la relación que entabló con la actriz de ´Compañía 593´ Mare Cevallos, pues de acuerdo con Barahona, de no ser por ello “su 5to lugar pasaba al olvido”.

“La verdad poco o nada ví Master Chef. Por los números de rating sé que le fue bien al reality producción de TELEAMAZONAS. Eso es indudable. Y los realitys hacen famosos a sus participantes por un tiempo breve. A no ser que generen noticias. O sigan apareciendo en redes sociales y prensa. Aunque no ganó el reality, el participante Jamil Faour, logró notoriedad gracias a Mare Cevallos. Sino su 5to lugar pasaba al olvido. La famosa es Mare. No él. De ese tema y de su comportamiento vertical hablaremos en mi programa de VITO TVO”, es parte del texto con el que Angello Barahona acompaña la publicación de Metro, donde se vuelve a poner en tema de debate el concepto de relación que existe entre Jamil y Sol, también ex participante de la competencia de comida.

¿Qué respondió Jamil?

Ante este posteo, donde el periodista hizo lo que podría llamarse un atrevido juego de palabras, en el que incluso realizó una comparativa burlona entre Jamil Faour y el cantante David Bisbal, el joven de ascendencia libanesa al que pareció no haberle caído muy en gracia el texto, respondió de manera casi inmediata, haciendo uso de la red social donde más suele expresarse, Twitter, ahí escribió; “Hoy un ´periodista´ hizo un posteo hablando mierdas porque no quise ir a su programa de farándula de cuarta. Encima me afirmó que yo iba a ir sí o sí. El descaro de esta gente”.

Para nadie es un secreto que Jamil Faour, entró en el remolino de los medios debido a su destacada participación en MásterChef Ecuador, más sin embargo, su relación con Mare Cevallos, lo hizo aún más atractivo mediáticamente hablando, por lo que cada una de sus publicaciones y palabras, luego de dada a conocer esta cercanía, se hicieron centro de noticias para el entretenimiento, un punto que Barahona quiso abordar, pero en el que tal parece no utilizó las mejores palabras, trayendo esta controversia que deja la pregunta en el aire de ¿Quedará así?