Así inició la amistad entre Jamil y Sol: “Desde el primer día hicimos click”

Quedan solo dos días para que el reality más visto en todo Ecuador cierre sus puertas y corone a quien será el próximo MásterChef, la competencia que ha generado risas, enfrentamientos y lágrimas... Está en su punto cumbre, y una de sus más destacadas ex participantes, Sol Vargas, ha publicado un emotivo mensaje para quienes la acompañaron durante su paso por el programa, haciendo énfasis en una amigo en especial, Jamil Foaur.

Sol, quien en algún punto se convirtió en la villana de todo el Ecuador, tras el inolvidable episodio de eliminación de su amiga Victoria, a quien nuevamente no menciona en la lista de personas a las que extraña, compartió una cariñosa dedicatoria para quien en los últimos días la ha acompañado en varios de sus proyectos, y explicó en todo un hilo de imágenes, como nació la amistad que hoy comparte con el concursante de ascendencia mexicana- libanesa, Jamil.

“Estamos a dos días de que termine la 4ta temporada de masterchef y puedo decir que una de las cosas más increíbles que me llevo de esta experiencia son las amistades que pude crear 🫶🏻 gracias a @elajicero, @johannaleoncedeno, @raul_masterchef, @davidmoren555 y cada uno de los participantes que tiene un pedacito de mi corazón ❤️‍🔥 sobretodo el villano que pasó a ser héroe @jamilfaour. Como pueden ver en la primera foto, desde el primer día (viajamos juntos en el avión ✈️) hicimos clickkk, fuimos honestos y directos todo el tiempo y aunque como en cualquier amistad, tuvimos nuestras peleas… al final cuando algo es real, dura para siempre”, son las primeras líneas del texto de la ex concursante, en las que agradece primordialmente por la experiencia vivida.

“Gracias por soportarme, ayudarme, hacerme helados y pozole y por hacerme reír siempre que lo necesitaba 🥺🫶🏻 you are the besttttt”, agregó.