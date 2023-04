Mare Cevallos revivió algunos momentos de su Instagram ¿Recordó alguno con Jamil Faour?

Desde que Mare Cevallos llegó a las pantallas de Ecuavisa, la actriz no ha parado de recibir ovaciones por parte de los televidentes y los internautas, la intérprete de ´Victoria´ se ha adueñado por completo del cariño del público, y cada vez es más frecuente ver apariciones de Mare, en las redes del canal del cerro.

En uno de los más recientes post de la cuenta de Ecuavisa, la actriz hizo una especie de memoria de algunas de las publicaciones hechas por medio de su red social, en la que fue narrando que pasaba para el momento en que subió las postales que iban siendo arrojadas como elegidas para hacer el recuerdo.

Una de las primeras fotografías sorteadas, fue la de Mare con acné, una etapa que la artista se dio el tiempo de explicar con detalle; “Este año me pasó algo que nunca me había pasado y fue que tuve un brote de acné, y realmente parece superficial pero realmente a uno le afecta verse así en el espejo con tu cara distinta y todo, y aprendí en conjunto con mi terapia que todo es un proceso, que somos cíclicas, que tenemos que darnos mucho amor, y decidí abrirme de esa manera para que la gente sepa que somos de carne y hueso, porque creo que hay veces que la gente opina y todo, sin entender que detrás de esa persona que está en esa pantalla y de toda la jocosidad y la molestadera, hay un ser humano que no conocen”.

La segunda imagen en aparecer en foco fue su cumpleaños, un momento que Mare describió como muy emotivo, debido a que se encuentra en “la crisis ñaños”.

Cabe destacar que aunque el recuento de momentos hizo varias paradas por la vida de la actriz, yendo hasta sus años de bebé, ninguno se detuvo en uno de los más recientes y polémicos, su vinculación con el ex participante de MásterChef Ecuador, Jamil Faour. Tal parece que Mare habría decidido saltar uno de los posteos con más likes de su audiencia.