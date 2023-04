“El cuento que ustedes se hagan son sus cuentos”: Mare Cevallos aseguró que jamás presentó a Jamil Faour como su novio

Puso un alto a las especulaciones, Mare Cevallos decidió dar fin a las presunciones que giran en torno a ella y el ex participante de MásterChef Ecuador, Jamil Faour, tras realizar un live donde aseguró primeramente, que jamás oficializó ningún noviazgo; “Lo que nosotros decidimos compartir en redes sociales es lo que nosotros decidimos compartir, el cuento que ustedes se hagan son sus cuentos”, dijo.

La intérprete de ´Victoria´ en la teleserie ´Compañía 593´ quien se pensaba mantenía un vínculo de amor con Faour, explicó que ha sido centro de muchas señalaciones en las que no deja de recibir interrogantes de sí sigue o no con Jamil, un tema que aseguró no tocará con nadie, pues no debe “explicaciones”.

“Jamil y yo siempre seremos amigos independientemente de lo que pase, si se da, si no se da, eso no quiere decir que es un fracaso, o que una persona está mal. Si Jamil y yo somos amigos, somos pareja, somos lo que sea, ustedes no lo van a saber, continuaremos haciendo contenido juntos, nos juntaremos para hacer contenido, pero si somos o no somos, o si continuamos juntos no lo van a saber”, agregó la actriz, quien a su vez puntualizó que sus posteos en redes solo fueron parte de un “troleo”, y nunca estuvieron dirigidos ni a Jamil, ni a su amiga Sol, de quien en algún punto se pensó fue el detonante de la presunta ruptura.

Mare Cevallos y Jamil Faour hicieron públicas una serie de fotografías para comienzos del mes de febrero, donde se dejaron ver compartiendo y dándose lo que para muchos podría ser catalogado como muestras de amor, sin embargo, la antagonista de Ecuavisa dio otro concepto de este acercamiento y dijo; “Somos individuos que se juntan como en una tribu (...) se acompañan, pero eso no quiere decir que están pegados el uno al otro”.

La artista aseguró que es una mujer totalmente distinta a la que se vio en el reality de ´El Poder del amor´, por lo que su visión de las relaciones ha cambiado.