Andreina Bravo saca las garras para defender su carrera: “Me encanta lo urbano y le canto al reggaetón”

No es la primera vez que Andreina Bravo se siente atacada cuando se trata de su carrera musical, la joven ecuatoriana utilizó las redes sociales, recientemente, para dejar un mensaje muy claro a sus hater y, al mismo tiempo reafirmar su amor por el reguetón y la música que hace.

“Soy mujer, me encanta lo urbano y le canto al reggaetón a todo, porque no me limito. Nosotras también sentimos, lloramos, nos divertimos, nos enamoramos, evolucionamos, también nos expresamos”, fue parte del mensaje publicó Andreina en una historia de cuenta oficial de Instagram.

De igual forma, hizo énfasis en las personas que a veces buscan quitarle prestigio a los artistas o critican su talento sin pensar en el amor que alguien puede ponerle a lo que realmente ama hacer. “Discúlpame, pero para aquellos que desmeritan y desprestigian el talento de los demás porque piensan con el ego, lo único que les puedo decir es que la música es de amor”, sentenció la cantante.

Incluso, Andreina tiene un tema llamado ‘Hater’, que ella misma expresó en una oportunidad, que está dedicado a la gente que critica. Con esa canción ella busca crear conciencia aunque sabe que el odio nunca va a parar.

“Amar lo que uno hace y de amar la forma en la que te permite conectar con los demás, todo fluye a través de los sentimientos y situaciones que regalas por medio de ellas”, finalizó Andreina su mensaje.

Actualmente, la cantante de género urbano celebra su nominación a Los Premios Heat 2023, en la categoría ‘Mejor Artista Región Andina’. Dayanara y Mar Rendón también tienen una nominación en los premios, donde Karol G es quien lidera las nominaciones más importantes. En la edición anterior de los premios, Andreina se alzó con el galardón de ‘Artista tendencia 2022′.