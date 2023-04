“Unas presentadoras me tratan de mudo”, Kike Jav reacciona tras programa de televisión

En un programa de televisión hablaron sobre Kike Jav y la polémica generada con la influencer Kerly Morán. Durante esta conversación una presentadora se refirió al creador de contendido como “mudo”.

El influencer reaccionó tras el programa de televisión. “Unas presentadoras de un programa de televisión hablan de una manera full despectiva, denigran mi imagen, porque me tratan de mudo. No sé cómo les permiten hablar así, mal de una persona. Una cosa es que no pueda cantar muy bien, pero mudo no soy. Sí sé hablar gracias a Dios (...) Eso es discriminar a una persona. Mis abogados están tomando cartas en el asunto”, dijo Kike Jav en sus historias de Instagram.

El Viejo, como le dicen a Enrique Morales, hizo un video en redes sociales reaccionando y rechazando lo que dijeron en el programa. “En este programa se han dedicado a comunicar en términos muy hirientes y duros a una persona que no estuvo presente y me refiero a mi hijo, Kike Jav. Han dicho que no es caballero y es majadero. Le han dicho mucho y que nadie le quiere. Lo que llama la atención es que en estos programas no haya un mínimo de respeto”.

Lo definió como un programa nada profesional. “No saben estas señoras lo que significa ser “mudo”, ser “majadero” y tratar como a un “pobre hombre” a un chico que se dedica a trabajar honradamente y que no hace daño a nadie”.

¿Qué dijeron en el programa?

¿Sobre qué parte del programa se refieren? En una dinámica de pregunta o desafío, la presentadora Bella Luz Querevalu le dijo “por qué hiciste show con él, hay tantos hombres guapos, justo el más flaco y el más majadero”.

Luego en un desafío, la también locutora llamó a su hermana para hacerle una broma, que volvió con Kike Jav, Angie Parra le dice “es broma, es broma. No va a volver con ese mudo ni a la esquina”. Luego Querevalu dijo “Ni tu hermana lo quiere, nadie le quiere, pobre hombre”.