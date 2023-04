Dayanara Peralta graba nuevo videoclip con el influencer Kunno: El mexicano compartió con la cantante en su estadía en Ecuador

Dayanara Peralta sigue apuntando al mercado internacional para posicionar su música. A través de sus historias en Instagram, la ecuatoriana dio a conocer que grabó un nuevo tema y video musical junto al influencer mexicano, Kunno.

Su éxito junto a Américo continua creciendo y eso, también tiene muy contenta a la artista. “Realmente está siendo un año increíble muy agradecida con mi Américo querido por todas las cosas maravillosas que están pasando, estamos número uno en Chile, en Bolivia, en mi país Ecuador, que siempre me dan un apoyo impresionante y este año yo les he prometido no parar y hoy más que nunca les digo ‘Ecuador en la casa”, expresó Peralta.

La celebridad se dio a conocer por sus virales TikToks bailando al ritmo de la canción 4K, de El Alfa, Darell y Noriel y, actualmente, tiene sus propios temas y ha hecho varias colaboraciones. Dayanara, mostró en las redes sociales el tras cámaras de lo que fue la grabación de su video juntos, para la canción El ganado.

En cuanto a trabajar al lado de Kunno, la cantautora dijo que en lo personal eso la tiene tiene muy feliz. “Pasamos al baile, al jugueteo, al discotequeo, a cantarle al ganado”. Además, señaló que está enfocada en seguir colaborando con artistas internacionales “Me encanta también poder traer a los artistas de otro país al mío, eso es algo que yo me he propuesto en lo posible. Cuando cuando hay la posibilidad de hacerlo pues bienvenido sea”.

De igual forma, el influencer mexicano dijo estar encantado con Dayanara, a quien considera una amiga” y con todo lo que vió y aprendió en Ecuador. “De verdad la siento mi amiga entonces también es lindo. Siento que trabajar con amor y cariño es lo más grande de todo”.

En el video de El ganado, el influencer será una especie de cómplice para Dayanara. “Me toca a mí sacarla rumbear, le voy a dar a conocer nuevos hombres para ver de aquí en agarra y olvida ese susodicho que no queremos”, mencionó haciendo alusión a la narrativa del clip.