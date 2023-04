Dayanara Peralta anunció entre lágrimas gira musical por Bolivia: “Ya no es una realidad que sucede solo en mi país”

Con la emotividad a flor de piel, Dayanara Peralta, anunció entre lágrimas y con la voz entre cortada, el inicio del que será un nuevo trayecto a nivel musical, que ahora la llevará a esparcir su música más allá de las fronteras del territorio ecuatoriano. La intérprete de ´Quién´ comunicó que pronto arribará a Bolivia, para llevar todo el poder de su música de la mano de Domingo Johnny Vega, mejor conocido como Américo.

“Nos vamos para Bolivia, nos vamos para Bolivia mis DaDa Babys. Estoy muy emocionada porque no es una gira no más, voy a festejar junto a mi Américo querido, a quien de verdad le agradezco, tanto, tanto, porque está confiando tanto en mí, en mi música, en mi talento, en mi proyecto, me esta extendiendo esa mano grande, de verdad estoy muy feliz”, expresó Dayanara por medio de una historia de Instagram, donde reafirmó la noticia que ya había hecho pública por medio de un live.

Captura de pantalla de historia de Instagram de Dayanara

Según lo explicó la cantante, las presentaciones que tendrán lugar próximamente, se llevaran a cabo en dos puntos claves de Bolivia: Santa Cruz y La Paz. Aunque Dayanara no reveló fechas exactas, si adelantó que compartirá tarima con Américo, específicamente en La Paz. “Estamos liderando las radios en Bolivia, ya no es una únicamente una realidad que está pasando en mi país. Bolivia también está contagiado con ´Quién´ la están escuchando, la están pidiendo”, dijo muy feliz Dayanara, quien acotó que esta también será la primera vez que viaje al referido país.

“Vamos a vivir esto juntos, vamos a disfrutar esto juntos, espero que me acompañen. Vamos a estar haciendo una gira extensa de medios. Los esperamos”, dijo ya para cerrar la ecuatoriana. Cabe destacar que ´Quién´ es uno de los más recientes lanzamientos musicales de la artista, el cual podría decirse fue un rotundo éxito a tan solo horas de su puesta en escena.