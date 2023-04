“Me temblaban las rodillas antes de salir”: Así fue la primera presentación de Dayanara Peralta en Bolivia

La soñadora que siempre abandera la frase de “Ecuador en la casa”, abandonó el nido y llevó a Ecuador más allá de sus fronteras. Dayanara Peralta ya inició su primera gira musical, la cual emprendió hace unos días atrás, tras su llegada a Bolivia, y ya puede decirse que consumó con éxito, su primera puesta en escena frente al público boliviano.

La intérprete de ´Quién´ compartió por medio de su cuenta de Instagram, una recopilación de imágenes de lo que fue su primera presentación en Santa Cruz, y con ella escribió unas emotivas palabras, donde describió lo que para ella es un sueño hecho realidad, el cual la trasladó incluso a una de sus etapas más inocentes, la de cuando era una niña de 9 años y con dos personas de público, sus padres.

“Quizás yo pueda poner mil palabras aquí intentando explicarles lo que sentí ese día y aún así no creo lograr hacerlos sentir todas las cosas que pasaban por mi mente en ese momento …MI PRIMER SHOW INTERNACIONAL 🙏🏽 me temblaba la rodilla antes de salir como le temblaba a aquella niña de 9 años que empezó en en los concursos de canto de TV 📺SANTA CRUZ 🇧🇴 ? ? Que nervios ! Cómo reaccionarán ? Soy nueva aquí ! ! 🙏🏽🇪🇨🇪🇨 Pasó ! Solo pensé en la chiquilla que cantaba para su público de dos ( mis padres ) eso me lleno de valor para relajarme y disfrutar como siempre lo hago en mi lugar favorito ( el escenario )”, fueron las primeras líneas de la cantante.

En las imágenes que recoge la grabación posteada, se puede ver una audiencia enardecida por la llegada de Dayanara, la artista recibió una acogida admirable por el público de Bolivia,

Cabe destacar que ´Quién´ logró marcar una especie de hito en la trayectoria musical de Dayanara, tras alcanzar más de un millón de views, en menos de 24 horas y a esto, se le suma el hecho de haberse logrado internacionalizar, posicionándose como una de las favoritas en el país de Bolivia y recientemente se encamina de la misma forma en Chile. El más reciente lanzamiento de la ecuatoriana, surgió de una colaboración conjunta con Domingo Johnny Vega, mejor conocido como Américo, quien también la acompaña en su gira.