Alejandra Sánchez ´La Suka´ reveló cuál fue la señal que la alertó sobre la infidelidad de Gastón

Alejandra Sánchez ´La Suka´ sigue en la mirada de los medios, el escándalo de infidelidad que ella misma reveló y del que aseguró fue víctima por parte de su aún esposo, Gastón Bustamante, la hecho objeto firme de seguimiento de los medios de entretenimiento.

En una de las más recientes entrevistas dadas por la presentadora, esta dejó al descubierto lo que la habría alertado a darse cuenta de que entre su niñera y esposo “pasaba algo”.

“Yo me acuerdo que subíamos en el ascensor y ellos tenían miradas distintas. Yo dije aquí pasa algo”, aseguró con suspicacia ´La Suka´ en entrevista con Mariela Viteri, quien hasta donde se conoció, introdujo de manera inmediata la demanda de divorcio, más sin embargo, fue Gastón Bustamante quien se negó a firmar el acta.

Asimismo, la también modelo explicó que pese a lo ocurrido, continúa siendo una mujer casada y que si volviese a retomar la comunicación con su esposo, quizá “volvería a caer”.

“Marielita uno no puede decir no amo de la noche a la mañana. Estoy en un proceso de curación de sanación y siento que si en este instante comienzo a comunicarme a hablar con él, voy a caer”, explicó, por otra parte y casi entre lágrimas dijo que “ha sido difícil” llegar a casa y no encontrarlo, pero de igual forma aseguró que “no vale la pena en este momento retroceder”.

Revelación de infidelidad

Fue hace alreddedor de un mes, que Alejandra Sánchez, la popular ´Suka´ reveló entre lágrimas por medio de un live de su cuenta en Instagram, que su esposo y ella ya no viven juntos, puesto que descubrió que le “era infiel con la niñera”.

“Desde el día de ayer, ya mi esposo no vive conmigo, el día de ayer (martes) me enteré que mi esposo me ponía los cachos con la niñera, fue algo que ni siquiera me llena de dolor, sino fue algo asqueroso, saber que en mi propio hogar, en mi propia casa (...) se le estaba faltando el respeto no a mí, sino a mis hijos. Tengo mensajes, tengo pruebas de esta situación”, aseguró cargada de llanto la presentadora del programa ´Viva la mañana´.