¿Le dolió verla con otro? Carolina Jaume nuevamente demandada por Allan Zenck

No puede verla feliz, apenas salieron a la luz las primeras fotografías de Carolina Jaume con su nuevo novio, Aldo Degenna, inmediatamente Allan Zenck, inició también un nuevo proceso legal en su contra bajo el delito de “calumnia”, así lo reseña el portal web de Información judicial, en el que ya se encuentra disponible y al total acceso del público, la nueva demanda contra la presentadora.

De acuerdo a lo que recoge el documento, la orden habría sido ingresada este miércoles 12 de abril, en horas de la tarde, por el ex esposo de Jaume, quien cabe destacar, tenía ya algún tiempo alejado de las controversias legales, pero tal parece que algo, o alguien habría detonado su ira. “Recibido en la ciudad de Samborondon el día de hoy, miércoles 12 de abril de 2023, a las 16:46, el proceso Penal COIP, Tipo de acción: Ejercicio privado de la acción penal por Asunto: 182 calumnia, seguido por: Zenck Alfaro Allan Fernando, en contra de: Jaume Saporiti Carolina Milena”, es parte de lo que recoge el documento contra Jaume.

Esta pasaría a ser otra demanda para la colección de enfrentamientos de los que han sido protagonistas los ex esposos, desde que decidieron dar término a su matrimonio. Carolina Jaume parecía recién haber comenzado a escribir una nueva historia en su vida, pero nuevamente se ve truncada,

Todo esto, después de una larga temporada de polémicas al rededor de su ex esposo, Allan Zenck y su actual pareja Gabriela Guerrero. Fue apenas en diciembre de 2022 que fue detenida porque no habría permitido que Allan viera a su hijo, eso y mucho más ha sucedido en la vida de la presentadora tras una separación llena de problemas y polémicas que se hicieron públicas gracias a los mismos protagonistas que no dudaron en revelar sus intimidades en Instagram.