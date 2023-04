Se cae el encuentro entre Denisse Molina y Dalái Lama: Esta fue su postura y reacción

Denisse Molina, reconocida periodista ecuatoriana quien está radicada en Tailandia, y quien se encuentra de visitando los mejores lugares de la India, decidió declinar la visita a Dalái Lama, luego que el líder espiritual del del budismo tibetano besó a un niño y le pidió que “chupe su lengua” durante un evento. Esta acción ha causado el repudio a nivel mundial.

De hecho, la ecuatoriana estaba gestionando el encuentro con Dalái Lama a quien lo había considerado como un líder en su camino espiritual, pero todo se vino abajo luego de ver el video. Por lo que expresó su desilusión y decepción en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la expresentadora de noticias de Ecuavisa, mostró su descontento y repudio por la acción del líder espiritual, donde consideró haber jugado con la inocencia de un niño.

“Tuve mucha ilusión de un encuentro con Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano a quien he seguido por tantos años. A través de fundaciones en Asia, específicamente en India, estuve gestionando un próximo encuentro a quien he considerado siempre un líder”, comenzó expresando su malestar Molina.

Hoy he declinado toda tramitología para este encuentro con Dalái Lama. Debo confesar que me siento defraudada, decepcionada y engañada. Ver esta imagen me llena de tristeza, pues si hay algo sagrado en este mundo es la inocencia de los niños, y con eso no se juega, es inconcebible e imperdonable lo ocurrido con este pequeñito

— Denisse Molina