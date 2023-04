“Cumplo el sueño de mis padres”: Kike Jav les regaló un viaje a Europa

El influencer ecuatoriano, Kike Jav publicó en sus redes sociales el momento en que sorprendió a sus padres con un viaje a Europa para cumplir uno de sus sueños.

Les quería dar la sorpresa, sobre todo a su madre, Irene, que no ha tenido la oportunidad de salir del país, ni subirse a un avión.

“Siempre me han hablando mis papás desde que era muy chiquito de querer conocer Europa, así que les voy a cumplir su sueño, ha sido una de mis metas. Me ha costado mucho, he tenido que trabajar y ahorrar”, dijo Kike.

Para darles la noticia les dio un “ticket de abordaje gigante”. El viaje será en mayo, mes que el creador de contenido tiene una gira con Máximo Escaleras en el continente.

Una vez que llegó a la casa de sus padres, les dijo que se tapen los ojos porque les tenía una sorpresa a lo que Irene respondió “ya vas a empezar con tus bromas”.

Al ver de qué se trataba, los padres de Kike no podían creerlo y les mostró la cita para la visa. Su madre no aguantó las lágrimas. “Es demasiado, yo no he viajado a otro país (...) Te pasaste, que Dios te bendiga, esto debe ser muy costoso, pero sé que con tu trabajo nos estás haciendo cumplir estos sueños”.

Finalmente se abrazaron y sus padres expresaron lo orgullosos que están de él. Así que en mayo, estarán un mes en Europa. La sorpresa también fue para su hermano menor, Tibors (como le dicen de cariño). Además, Kike le ofreció que sea su DJ oficial en esta gira. A lo que emocionado aceptó y abrazó a su hermano sin creer lo que pasaba.