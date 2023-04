Kike Jav “camellaba” desde chiquito; las insólitas imágenes de su niñez

Kike Jav es uno de los grandes influencers que posee actualmente el Ecuador. El joven empresario empezó como creador de contenido hasta cumplir su sueño de ser cantante; a pesar de su fama sigue regalando “joyitas” a sus fanáticos.

Este jueves 30 de marzo, el quiteño publicó un conjunto de imágenes en la cuenta de Instagram donde aparece vestido de obrero/electricista. En la descripción bromeó al indicar que así responde cuando le dicen que buscan un hombre ‘camellador’.

Aunque no se conoce la edad que tenía en las instantáneas, algunos usuarios destacaron su apariencia y lo terminaron con comparar con el cómico mexicano Eugenio Derbez.

¿Quién es Kike Jav?

kike Jav no solo es un youtuber y cantante ecuatoriano cargado de ideas divertidas, con ocurrencias que lo han llevado a ganarse el cariño de la gente, posicionándose como uno los creadores de contenido más importante del país. Sino que ‘El Cuy’ también es un empresario que ha dejado su marca en diferentes ámbitos.

Sobre cómo decidió emprender más allá de las puertas de YouTube, Kike Jav, en una entrevista con Metro, cuenta que: “Siempre tuve esa necesidad. Esa cuestión de que siempre quise tener algo propio”.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que para poder llegar a tener éxito en varios proyectos, primero tuvo que pasar por los caminos del fracaso. “He emprendido en algunas cosas que no es que me han salido tan bien”, reveló el ‘Cuy’