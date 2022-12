La lujosa camioneta que Kike Jav le regaló a sus padres por Navidad

Kike Jav publicó en sus redes sociales sobre la lujosa camioneta que le regaló a sus padres por Navidad. Le quería dar la sorpresa, sobre todo a su padre, porque desde el principio siempre le apoyaron en todo y era el auto que el señor Morales había querido tener durante toda su vida.

El youtuber ecuatoriano -que tiene más de medio millón de seguidores en Instagram- tomó la decisión de darles este obsequio porque siempre le han colaborado en todos sus proyectos. Además, el influencer señaló que sus padres le enseñaron el valor del trabajo y que nunca le han regalado nada.

Otras de las razones fue por que en todas las facetas que Kike ha intentado emprender, siempre estuvieron prestos a ayudarles y que gracias a su disposición ha llegado muy lejos. Por ello, aseguró que por su familia haría todo, porque en verdad se lo merecen.

View this post on Instagram

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, Kike Jav mostró el proceso desde que retiró la camioneta hasta la entrega de la misma. Previamente se fotografió con sus seguidores y luego se dirigió a la casa de su familia -Los Morales- para darles la sorpresa del nuevo auto lujoso de su papá.

Para esto, el hermano de Enrique Morales, como le conocen a Kike, fue su cómplice ya que tuvo que vendarle los ojos a sus padres para que no vieran absolutamente nada y estuvieran dentro de la casa hasta que llegara el regalo.

Ambos se encontraban muy confundidos porque no sabían qué es lo que estaba pasando, mientras se morían de risa por la situación que se dio al salir de la casa.

El padre de Jav quedó sin palabras al ver su sorpresa, mientras que su mamá pensó que su hijo se había comprado su propio carro. Posteriormente, los padres lloraron de la felicidad, porque era algo que no se lo esperaban ni por un segundo.

Su padre le manifestó algunas palabras de agradecimiento:

Por su parte, su madre le dijo lo siguiente:

“Yo sé que todo lo que has hecho y has trabajado para conseguir lo que quieres, es fruto de tu trabajo. Que Dios te pague porque nunca me hubiese imaginado un regalo así de grande”.

— Madre de Kike Jav