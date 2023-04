Grace Castro ya luce su barriguita con orgullo: Se realizó una sesión de fotos con su pareja y primera hija

Luego de que ‘Los Hackers de la Farándula’ difundieran los rumores sobre el embarazo de Grace Castro y, ella misma lo confirmara el pasado 21 de marzo, en las redes sociales ha mostrado todo el proceso de crecimiento y desarrollo de su segundo bebé.

Este 6 de abril, la presentadora de televisión publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, de la primera sesión de fotos oficial que se realiza con su barriguita. Aunque no publicó el resultado de las fotos, si subió los tras cámaras y cada uno de los atuendos que utilizó, acompañada de su prometido y de su primera hija.

Sesiòn de fotos de Grace Castro (Foto: Captura de pantalla)

En lo que parece ser el primer cambio de ropa de Grace, decidió usar un look muy casual, de jean y brassier negro, y posa junto a su pareja, que viste también con jeans y sin zapatos. Para el segundo cambio, el set era diferente, algo más femenino y floral y todos vestían más formales y se unió a las fotos, la primera hija de la presentadora.

Otro look que destacó Grace de la sesión, fue donde luce un vestido blanco con transparencias y alas de ángel inmensas. La fotógrafa a cargo de la sesión reveló que fue una tarde muy dinámica y llena de múltiples emociones, donde la creatividad fue lo que predomino. Además, colocó una imagen de Grace envueltas en telas, donde destaca su pancita.

Grace Castro dio la noticia con tres meses de gestación

Grace Castro anunció en un video en redes sociales que sí está embarazada. A pesar de que ‘Los Hackers de la Farándula’ revelaron a principio de marzo de 2023 que la ex presentadora podría estar esperando un bebé, ella lo negó en varias oportunidades.

“Me enteré que estaba embarazada porque me sentía distinta, uno tiene el presentimiento, me hice una prueba casera que salió positivo y luego fui a hacerme un eco porque lo primero que quería saber es como estaba, cuanto tiempo tenía y así fue que supe que mi novio me embarazó o para mi cumpleaños, o para navidad”, expresa Grace en el video difundido por los hackers.