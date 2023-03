Es oficial, Grace Castro tiene tres meses de embarazo ¿Cuándo se enteró y por qué lo negaba?

Grace Castro anunció en un video en redes sociales que sí está embarazada. A pesar de que ‘Los Hackers de la Farándula’ revelaron a principio de marzo de 2023 que la ex presentadora podría estar esperando un bebé, ella lo negó en varias oportunidades.

“Me enteré que estaba embarazada porque me sentía distinta, uno tiene el presentimiento, me hice una prueba casera que salió positivo y luego fui a hacerme un eco porque lo primero que quería saber es como estaba, cuanto tiempo tenía y así fue que supe que mi novio me embarazó o para mi cumpleaños, o para navidad”, expresa Grace en el video difundido por los hackers.

¿Qué la llevó a negar el embarazo? En las declaraciones que dio Grace, detalla que se enteró del embarazo cuando tenía pocas semanas y que, habría quedado en cinta en el mes de diciembre. Sin embargo, le tocó cuidarse y mantenerlo de forma confidencial porque también presentó un hematoma y eso podía afectar el desarrollo del bebé dentro de su vientre.

Actualmente, la ex presentadora tiene 14 semanas de embarazo y espera conocer el sexo del bebé en la semana 16. También añadió que la decisión de tener un hijo no es una casualidad ya que, es un tema que había conversado con su novio y es algo totalmente planificado.

“Estoy entrando a la semana 14, faltan dos semanas para saber si es niño o niña. Con mi novio hemos conversado mucho del tema, al igual que con su familia, con la mía, pero indiferentemente de que sea, estamos contentos, porque nosotros entramos en una planificación familiar, hablamos del tema anteriormente, de poder concebir”, agregó la joven.

Castro hizo mucho énfasis en que, no importa si es niño o niña, tanto ella como su pareja están muy felices con la nueva etapa que están viviendo. Además, añadió que hay planes de boda “planes de todo. La persona que yo voy a tener a mi lado es alguien que quiero conmigo para siempre, con quien tendré un hogar, una familia, que realmente me brinde paz y tranquilidad”, aseguró.

Finalizó diciendo que ya ella tiene una familia, porque desde el momento que decidió iniciar una relación, ella y su novio lucharon por lo que ahora son y “estamos conscientes de todo”.