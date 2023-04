“Que participe en Miss Ecuador”: Hija mayor de Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram cautiva en redes

Dalia Bucaram, la hija mayor de Gabriela Pazmiño y su esposo Dalo se graduó del colegio el fin de semana pasado y las fotos que subieron sus padres a las redes sociales cautivaron a los seguidores quienes destacaron su belleza y porte.

En la graduación lució un hermoso vestido largo, blanco con escote en su espalda que fue diseñado por el ecuatoriano Bartolome. Para completar su look dejó su cabello suelto y con poco maquillaje. Rápidamente comentaron en las publicaciones de Dalo ya Gabriela, “Guapísima”, “La futura reina de Guayaquil o Miss Ecuador, muy linda”, “Debe participar en Miss Ecuador”, “Qué gusapísima”, fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, Gabriela Pazmiño respondió a varias preguntas sobre el look de su “negrita” y agradeció las muestras de cariño.

“Gracias a todas por sus hermosos mensajes. Me dicen que por qué no la metes a Miss Ecuador, que debe ser reina de Guayaquil, a ella no le gusta nada de eso. Como siempre le digo si ella pudiera estar bajo una piedra como la avestruz la estuviera”, dijo entre risas la presentadora. Confesó que a Gabriela le encantaría, pero a su hija no le gusta.

“Ella se arregló, se maquilló. La peinó la señora Mercy, como siempre con el cabello lacio, no se quiso hacer moño, peinado, tocado, nada. Se maquilló ella, no tenía mucha base, así como la vieron, es sencillita, a ella le gusta estar así. Yo le decía que se ponga unas pestañotas, pero me dijo no, “esa eres tú, esta soy yo”, también explicó Pazmiño.

Además, aclaró que dalia no tiene un bronceado artificial como le han preguntado. “Su color de piel es natural. No se bronceó, cuando toma sol obviamente se broncea, pero no es que se fue a una cámara que me preguntaban”.