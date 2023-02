¿Qué pasó con Gabriela Pazmiño? La presentadora reapareció en redes y explicó todo el proceso médico que afronta

Susceptible, conectada a una máscara respiratoria y recibiendo inyecciones en el cuero capilar para contrarrestar la caída del cabello, estas son algunas de las imágenes que se dejan ver en el video posteado en la cuenta de Instagram de Gabriela Pazmiño, quien volvió a sus redes, para contar lo que estaría siendo una dura etapa de su vida.

De acuerdo a lo que explica la presentadora de ´Noticias de la mañana´, los últimos meses ha venido pasando por toda una escala de cuadros médicos que ha empeorado de a poco y que se ha convertido en un desencadenante de salud al que no termina de dar solución, y todos detonados por un mismo mal, el estrés.

“La semana pasada los doctores me enviaron descanso obligado por estrés, me dio alopécica areata nada mas y nada menos que caída repentina del cabello por lo que les dije niveles fuertes de estrés, sumado a una tos continúa que no se me iba, y que aún persiste pero en menor escala así que fui al médico y me diagnosticó faringitis con bronco espasmo y todo esto provoco que volvieran mis ataques de ansiedad y pánico, visité a mi onmiopata el cual trajo mucha paz diciéndome que todo va a estar bien; ya me conocen soy intensa y apasionada en todo lo que hago en mi vida pero a veces pasa factura, aunque si, no lo niego fue una semana dura porque me entraba esa angustia y los pensamientos negativos invadían mi cabeza y era terrible”, son algunos fragmentos del texto que acompañan al post de la artista.

Sin embargo, pese a toda la lista de diagnósticos hechos por la ecuatoriana, la misma explica que pese a todo ha mantenido la fe, pues asegura que se ha refugiado en la oración como su principal fortaleza en estos tiempos.

“Ahí llega Dios nuevamente a mi vida para sujetar mi miedo me refugié mucho en la oración, vi algunas series cristianas de personajes de la biblia, valió la pena el descanso agradezco el amor infinito de mi familia quienes me cuidaron mucho quiero agradecerles”, agregó.

Hasta donde dio a conocer Pazmiño, se encuentra dando tratamiento y seguimiento a todo lo que le ha sido reseñado por sus médicos.