Dalo Bucaram sobre liberación de Carolina Jaume: “Planteamos este hábeas corpus en el que conseguimos su inmediata libertad”

Un hábeas corpus, esa fue la llave de salida de la cárcel de mujeres donde se encontraba detenida hasta hace tan solo unas horas, la actriz Carolina Jaume, quien fue acusada de incumplir con los acuerdos de visitas acordados con su ex esposo Allan Zenck para con el hijo que tienen ambos en común.

Los abogados Dalo Bucaram y Alfredo Arboleda, fueron los encargados de revertir las acusaciones contra el ex rostro de Ecuavisa y lograr su libertad. De acuerdo con las declaraciones realizadas por Bucaram, a la salida del recinto penitenciario, donde fue abordado por todos los periodistas, él junto con Arboleda, habrían ejercido lo que se conoce en el mundo legal como un “Hábeas corpus” (un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias) para dar libertad a Carolina Jaume.

“Yo no he tocado fondo del proceso ni me he metido en instancias de pareja, sencillamente se cometió una arbitrariedad por parte de un juez, abusó de un derecho para encarcelar a una madre de familia de manera ilegal, y junto a Alfredo planteamos este hábeus corpus, en la que conseguimos su inmediata libertad”, dijo Bucaram.

Asimismo, aseguró que el proceso en el que tuvo lugar la detención de la también modelo, rompió con todos los protocolos constitucionales, sin contar que este no perseguía justicia, sino solo separar a una madre de sus hijos en navidad.

“Una fecha importante en la que hay que combatir siempre que se quiere perseguir a una madre de familia. Yo creo mucho en la justicia, aquí no se buscaba justicia, sino separar a una madre de sus hijos en navidad. La detención fue absurda, era totalmente ilegal, injusta e inconstitucional y estaban deteniendo a una madre de familia ilegalmente y eso no lo podíamos permitir. Junto con el abogado Alfredo Arboleda planteamos un habeas corpus para recuperar inmediatamente la libertad”, agregó.