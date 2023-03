Dora West asegura que el respeto que pide Carolina Jaume “no tiene sentido”

Todo lo que involucre a Carolina Jaume termina en polémica, incluso quienes dicen ser sus amigas hacen comentarios no deseados en las redes sociales. Recientemente, Dora West, utilizó las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’ para “aconsejar” a su amiga y hacerle entender que el respeto a su privacidad que pide a los medios de comunicación “no tiene sentido”.

Según lo que expreso Dora en el programa, Carolina pide que los medios dejen de utilizar su nombre, sus problemas y lo que sucede en su vida personal, para generar contenido o likes en sus páginas digitales. Sin embargo, la presentadora de ‘Los hackers’ expresó que la solicitud de su amiga, no se puede cumplir, porque es la misma Jaume quien publica y divulga el material para que los demás la utilicen como “arma”.

“Por lo menos para mí, hay un número de sin sentidos, empezando porque tú has propiciado cada una de las historias, en tus redes sociales. Empezando por ahí. Amiga no permitas que te agarren de arma o de instrumento en una lucha o guerra que no te pertenece”, fueron las palabras de la presentadora mientras se escuchaba a ‘Lazito’ de fondo, apoyándola.

Además, recalcó que eso es lo que ella siente sobre todo lo que está ocurriendo, también añadió que esperar nunca tener que distanciarse de Carolina por los comentarios emitidos “porque siempre lo hacemos desde el respeto”.

Todo el tema surgió, luego de que Carolina Jaume, a través del programa ‘Agárrate’ expusiera de nuevo situaciones y experiencias que ha vivido con el padre de su hijo pequeño, Allan Zenck. Los usuarios y seguidores de la carrera de Carolina, también se han manifestado y muchos le han pedido resguardarse y no divulgar todo los problemas legales o procesos que atraviesa con su ex esposo, al igual que le solicitan no exponer su vida privada si no le gusta que la ataquen.

Critican a Dora por sus opiniones

Aunque dora West aseguró que los comentarios que hacía no eran para dañar a nadie “lo hago porque es mi amiga”, los usuarios en las redes sociales no lo vieron de esa forma y, aseguraron que “si realmente es una amiga, le dice todo eso en privado y no en cámara”.

Algunos de los internautas comentaron en Instagram que, al saber Dora donde vive Carolina y tener su número de contacto “esas palabras se las hubiera dicho por esas vías”. Mientras que otros, afirmaron que Dora estaba haciendo “lo mismo que el resto, generar likes a costillas de Jaume”.