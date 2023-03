“Siempre fue Mía Colucci”: Anahí reaparece con un cambio de look y así reaccionaron sus fans

Nuevo look de Anahí Puente

Anahí Puente protagonizó a Mía Colucci en la famosa novela Rebelde. A pesar de sus 39 años, la actriz se conserva muy bien, este nuevo corte de cabello resalta su cara y muchos seguidores se han conmovido al verla cómo se encontraba en las tres temporadas del drama.

Jorge Beltrán es el famoso estilista encargado de traer de vuelta a la icónica Mía Colucci. Con un par de cortes, retoque de color y realizarle el fleco característico que traía en RBD, la ‘regresó‘ después de 17 años.

No solo se realizó el corte, también optó por usar una camiseta al estilo ‘pupera‘ que era lo que solía usar en la novela. Para que la similitud sea exacta solo le faltó la estrella, rasgo característico, en medio de la frente.

Lo que esperan los fan de Rebelde

Los fanáticos de la novela se han ilusionado por el cambio y no dudan que los otros personajes que pertenecían al “Elite Way School” retomen sus looks anteriores.

Se espera que Dulce María quien protagonizaba al personaje de “Roberta” vuelva al color rojo e intenso que le caracterizaba. Del mismo modo, Christian Chavez durante la novela como “Giovanni” traía diferentes tonalidades en su cabellera, entre ellas: Rubio, rosado, rojo, tomate, morado.

De los seis, ahora cinco integrantes de la banda después de que ‘Poncho’ Herrera anunciara su retiro, solo Anahí se ha lanzado por ‘regresar’ al 2004 sabiendo lo que le causaría en todos sus admiradores.

[ ‘Sálvanos del olvido’: Que hará nuestra ‘ministra del perreo’ Diana Carolina ahora que RBD no vendrá a Ecuador ]

Reacción en redes

Los seguidores de “Rebelde” al ver su nuevo cambio por un ‘post’ en Instagram que compartió la artista, no dudaron en expresar desde su corazón lo emocionados que se sentían:

“Quiero regresar a cuando tenía 8 años”; “Dios, es Mía Colucci”; “Mia Colucci todo este tiempo estuviste congelada o algo así porque sigues igual de hermosa que en la novela”; “Le sienta muy bien el nuevo corte, la amo”; “Gracias por devolverme la infancia”; “Mía acaba de volver”; “Nunca dejó de ser Mía Colucci” fueron algunos de los comentarios que realizaron.