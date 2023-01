¡RBD no viene a Ecuador! Los mejores memes sobre el descole a nuestro país

La famosa banda de nuestra infancia, RBD, dio a conocer oficialmente los países a los que brindará un espectacular ‘show’. Después de 15 años regresarán al escenario con su última gira “Soy Rebelde World Tour 2023”.

Soy Rebelde Tour (Cortesía)

El 26 de enero será la preventa y el 27 del mismo mes la venta general. Pensamos que no sería peor luego de enterarnos que Miguel (Alfonso Herrera) no participaría en el Tour junto a sus demás compañeros, hasta que confirmaron que no vendrían a Ecuador ni a países vecinos.

Ante este anuncio, las redes sociales colapsaron. Muchos admiradores se pronunciaron con el corazón roto, enojados y decepcionados respecto al tema. Pero como nunca faltan los memes, Aquí te mostramos lo creativos que pueden llegar a ser los fanáticos.

Mejores memes

En el 2004 se estrenó la novela “Rebelde” transmitido por “Televisa”. Los fanáticos han usado las irónicas frases de Mía Colucci para crear memes y dar un contexto de que RBD no viene a Ecuador.

Cómo que RBD no viene a Ecuador?😭😭 #RBDTour2023 💔💔 🇪🇨🇪🇨 pic.twitter.com/MbAk4KJzZK — M e c h i t a (@Mechivp2803) January 20, 2023

COMO QUE RBD NO VIENE A ECUADOR????? Tú crees que yo de pequeña hice que mis papás se recorrieran todas las tiendas de zapatos para que me consigan unas botas como las de Roberta en vanoooooo???? Mi yo de 5 años y mi yo de 20 están llorando — S (@samirafig) January 20, 2023

Países confirmados

Entre la lista están: El Paso, Houston, Nueva York, Greensboro, Chicago, Miami, Las Vegas, Orlando, Austin, San José, Los Ángeles, Río de Janeiro y São Paulo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, entre otros.

Miles de fanáticos estuvieron ahorrando dinero desde que anunciaron su regreso, al igual que, tenían la expectativa de que se acercarían un poco más a Ecuador pero no fue así.

Lista de las canciones más conocidas de RBD

Si eres un fiel fanático de Rebelde y tienes la posibilidad de viajar para conocer a tu banda favorita. Esta es la lista ideal de canciones que si o si deberías aprenderte para vivir el ‘show‘ al máximo ¿Estás listo para disfrutar del mejor concierto de tu vida?