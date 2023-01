‘Sálvanos del olvido’: Que hará nuestra ‘ministra del perreo’ Diana Carolina ahora que RBD no vendrá a Ecuador

Diana Carolina Paredes, o mejor conocida como “La ministra del perreo”, subió un TikTok donde mostró ser una gran admiradora de la famosa banda “RBD”. En el video se mostraba muy emocionada y ansiosa a la espera de los países en los que estará presente la banda, en su última gira “Soy Rebelde World Tour 2023.

La lista oficial de países salió el 19 de enero y se confirmó oficialmente que Ecuador no es uno de los países elegidos. Diana Carolina no se quedó atras y publicó su reacción al respecto, donde expresaba lo decepcionada que estaba ante la decisión de los integrantes de RBD.

La música del video es de RBD y se titula “Inalcanzable” y lo acompaña con la descripción: “RBD me dueles”. El clip cuenta con 48,5 mil vistas y más de dos mil corazones. Diana canta con sentimiento y se muestra dolida porque sabe lo “Inalcanzable” que será ahora conocer a la banda que marcó toda nuestra infancia.

Actualmente Diana cuenta con más de 41mil seguidores en Instagram y en TikTok ya alcanzó los 103 mil. Los fanáticos de la “heroína” no dudaron en preguntarle si es que realizará el viaje para complacer a todos sus seguidores.

Por el momento Diana no ha respondido a esa pregunta, ni se pronunciado al respecto sobre el tema pero tenemos las expectativas altas de que nuestra querida ministra no nos dejará morir.

Comentarios de sus seguidores:

“Mínimo y @Diana Carolina Paredes debe ir a un concierto de RBD para trasmitirnos”, “Estaremos pendientes de tu TikTok para ver el live”, “Dianita por favor te pago el pasaje a São Paulo pero transmítelo”, “Si no transmites el concierto de RBD me vas a decepcionar”, “No se apuren, nuestra heroína transmitirá el concierto, ya van a ver”, “Y si ¿Todos reunimos dinero para pagarle el pasaje a Diana y pueda transmitirnos?”, “RBD me dio una bofetada, pero Diana me levanta si transmite el concierto”.