Seguidores de Alejandra Jaramillo están divididos: Aseguran que se contradice al asegurar que firmaría un acuerdo prenupcial

Los comentarios y opiniones en torno a lo dicho por Alejandra Jaramillo en un programa de ‘Siéntese quien Pueda’ se encuentran divididos. Parte de su fanaticada la apoya, pero muchos otros aseguran que se está contradiciendo, con respecto a la posición que ha tomado anteriormente sobre lo que implica tener una relación amorosa.

Lo que dijo ‘La Caramelo’ que, ahora la tiene en el ojo del huracán es que, ella firmaría un acuerdo prenupcial, para velar por el patrimonio de su hijo.

“Yo me casaría por amor, pero no me importaría firmar el acuerdo prenupcial, porque lo que yo trabaje es mío. Lo haría para prevalecer los intereses de mi hijo. Lo que yo trabajo que se quede para mi hijo”, dijo la presentadora, ante la mirada del resto de los panelistas del programa de farándula.