Alejandra Jaramillo se defiende ante mensaje de María Fernanda Quiroz: “Esa es mi opinión y la mantengo”

No se queda callada, la panelista del programa estadounidense ´Siéntese quien pueda´, Alejandra Jaramillo, no dudó en salir a responderle el llamado de atención a la actriz, María Fernanda Quiroz, quien la calificó de carecer de “empatía”, al tiempo que también le pidió tener mucho cuidado con lo que decía, pues aseguró, que no podía hablar si desconocía su caso.

Ante este contundente mensaje, la ´Caramelo´ se tomó un espacio del reality para dirigir su respuesta, en la que inicialmente descartó a la actriz como receptora de sus palabras. Alejandra no retractó ni una sola palabra dicho, como quizá algunos habrían esperado, muy por el contrario, explicó que esa era su opinión, la cual mantenía.

“Me quisiera poner de pie, porque a ella no tengo absolutamente nada que decirle, sin embargo, a ustedes que están en casa, el público de Siéntese quien pueda, merece escuchar lo que yo quiero decir, porque primero vivo en un país con libertad de expresión, yo puedo dar mi opinión respecto a cualquier tema, segundo no emití ningún juicio en contra de nadie, yo estoy aquí cumpliendo con mi trabajo y le hice dos preguntas a nuestro invitado, una, si extrañaba a su hijo, partiendo de una experiencia personal, yo hablé de mí experiencia como mamá, no ataqué a absolutamente nadie, y segundo se habla de empatía, y efectivamente fui empática (...) yo me puse en los pies de la persona más importante en esta situación, un menor de edad, tu hijo, porque precisamente los problemas, y lo creo firmemente y lo ratifico, yo, Alejandra Jaramillo, creo que los problemas de una pareja que decide tomar caminos diferentes, no los tiene que pagar un menor de edad, esa es mi opinión y me mantengo”, fue lo dicho por la Caramelo, en el más reciente programa.