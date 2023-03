María Fernanda Quiroz envió contundente mensaje a Alejandra Jaramillo, tras su opinión sobre disputa legal de su hijo

Alejandra Jaramillo, en el ojo de los medios, la panelista del reality ´Siéntese quien pueda´ recibió un contundente mensaje, por parte de la actriz, María Fernanda Quiroz, luego que la ´Caramelo´ diese su opinión en un pasado programa, acerca de lo que a su juicio nunca haría con relación a los tiempos de custodia que atraviesan los padres separados con hijos en común.

“Desde mi posición de madre, también mi hijo tiene un padre, no me atrevería bajo ningún concepto, haga lo que haga él, nunca me atrevería a alejarlo de mi hijo y de su crianza”, fueron las palabras de Alejandra Jaramillo para Christian Estrada, ex pareja de la actriz, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de su hijo.

Y como era de esperarse, cada acción tiene una reacción, tal parece que a María Fernanda Quiroz no le cayeron en gracia las palabras de la ´Caramelo´ por lo que se pronunció por medio de su cuenta en Instagram, y le dejó saber a Alejandra, en pocas palabras, que debía de cuidar lo que decía y meditar antes de hablar.

“Alejandra esta historia va para ti, entiendo que es un trabajo, no sé si eres periodista, conductora, lo que sea, pero pensé que ibas a ser una mujer empática y generosa, y antes de emitir un juicio, o decir tus declaraciones, fueras empática. Y claro, entiendo, no conoces la verdadera historia, no conoces como fueron las cosas y no me conoces a mí, entonces te pido de favor, que cuides muy bien lo que dices, que bueno que tienes la fortuna de que a ti no te pasen este tipo de cosas (...) que tengas todo bajo control, pero estoy segura que si a ti te hubiese pasado lo que a mí me pasó, o no habrías dicho lo que dijiste”, dijo.