Amor y odio contra Alejandra Jaramillo: por este video es tendencia en Twitter

La presentadora de televisión, modelo e influencer Alejandra Jaramillo se ha convertido en tendencia por un video donde critica el feminismo desde la postura de un “combate” entre hombres y mujeres. En su opinión, ella estará siempre del lado del sentido común.

[ María Fernanda Quiroz envió contundente mensaje a Alejandra Jaramillo, tras su opinión sobre disputa legal de su hijo ]

Ante este escenario, múltiples usuarios han comenzado ha mostrar sus interpretaciones; unos apoyan y otros instan a censurar a “la Caramelo”.

Reacciones

A veces creo que a Alejandra Jaramillo le gusta que la cancelen. Primero fueron los nutricionistas, y ahora va por las feministas.

Alejandra Jaramillo dice una verdad. Mucha guerra de géneros hay ahora y hay un grupo que quiere sembrar odios hacia todos los hombres y no, no es justo porque todos no son malos

Buen comentario, de Alejandra Jaramillo. Así pensamos las personas inteligentes, y sin ningún complejo social, el enemigo es la maldad, no el género. Aprendan un poquito.

¿Quién le explica a Alejandra Jaramillo sobre el feminismo? Por qué, si vas a lanzar comentarios al aire de un movimiento social como ese, mínimo te lees un artículo académico o un libro, no sé.

¿Qué dijo Ale Jaramillo?

“Soy mujer y no me gusta apoyar a otra mujer. Me gusta apoyar lo coherente, el sentido común. Todo lo que venga desde el amor y el respeto. ¿Desde cuándo se tergiversó que ser feminista era apoyar ciegamente todo lo que diga o haga una mujer? Incluso si eso es equívoco”.

“¿Quién se inventó que si tengo una opinión diferente a la de una mujer entones soy su enemiga y estoy en su contra? ¿Desde cuándo todo es ofensivo, discriminatorio, misógino y machista?”

“¿Quién dijo que las mujeres queremos lo absoluto y totalitario hasta acabar con todos los hombres porque simplemente son hombres? ¿Quién se inventó todo eso? ¿Quién dijo que no los necesitábamos? Cuando en equipo un hombre y una mujer juntos construyeron lo más hermoso y valioso que yo tengo: una familia”.

“Yo, el apuesto al amor, al sentido común. Al respeto para todo ser humano. ¡Se trata de todos no de un género!”