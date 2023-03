Johanna de MasterChef Ecuador arremetió contra Alexandra: ‘No se merecía estar en la final’

La sorpresiva salida de Johanna de las cocinas de MasterChef Ecuador tomó como un ‘balde de agua fría’ no solo a la audiencia sino a la misma participante quien también se veía en la flamante final, pero fue superada por Alexandra, quien no tenía buena amistad con sus compañeros.

La guayaquileña fue la última eliminada de la competencia y mostró su rotundo rechazo en la semifinal que fue un reto de campo que tuvo como comensales a expertos de la gastronomía.

“No me satisface que ella haya sido la primera elegida porque no se lo merece”, dijo en una de las entrevistas que les hacen fuera de juego a los cocineros.

“Es una cuestión gastronómica, ella no ha sido constante durante la competencia y no ha tenido muy buenos platos. Para mí no se merece estar en la final” — Johanna de MasterChef Ecuador

Queeeeé Johanna eliminada y Victoria en la final? Esto está medio rarito 😾 muy injusto y qué casualidad 🤔#Masterchef pic.twitter.com/ThybbHEt0s — Laurita Martínez (@Laura9015) March 21, 2023

Sin embargo, uno de los jueces, Jorge Rausch describió a Alexandra como una “fantástica competidora y tremenda cocinera”, e indicó que se merecía estar en la final.

Ayer, Johanna fue parte del público que acompañó a los finalistas en su última cocinada y se escuchó decir a Johanna a Alexandra, más conocida como ‘La Diabla’: “No me agrada tanto Alexandra”, “espero que no gane”. Esto se cumplió, pues el flamante ganador fue Henry Alvarado.

Alexandra se convirtió en la primera santodomingueña en llegar a la final de MasterChef Ecuador, ya que en toda la competencia tuvo muy buenas críticas y los jueces la veían como una de las favoritas a ganar.

Johanna por su parte, también fue una de las mejores participantes, ya que siempre sacó excelentes platos y postres debido a su gran talento. Lamentablemente, el menú que preparó en la semifinal no alcanzó los estándares que sus compañeros y su plato fue el que más recibió observaciones.