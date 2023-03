Las emotivas palabras que los jueces le dedicaron a Jamil para despedirlo de MasterChef Ecuador

La eliminación de Jamil en el capítulo 79 de MasterChef Ecuador no fue una sorpresa, pero si fue conmovedora la despedida que le dieron los jueces al despedirlo de las cocinas. El chef Jorge Raush y las chef, Carolina e Irene, concordaron en que, el joven de ascendencia libanesa tiene un futuro prometedor en el mundo gastronómico.

En las palabras que les dedicó cada uno a Jamil, todos lo invitaron a seguir en cocinando, a un nivel profesional.

El chef Jorge Rausch, fue quien más habló, que a pesar de todos los malos comentarios que le realizó durante la competencia y las críticas, le dijo que sabía que él sería exitoso y, si alguna vez lo presionó es “porque esa es mi forma de enseñar, a quien sé puede ser aún mejor”.

Jamil ha demostrado grandes cosas en esta cocina y estamos seguros que su pasión llegará lejos. #MasterChefEcuador#AdiósJamilMasterChefEcuador#JamilMasterChefEcuador pic.twitter.com/YOw3AjPlf9 — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 18, 2023

“Me duele, porque me identifico en muchas cosas contigo. Primero, si decides tener una carrera en la gastronomía, yo te firmo donde sea que vas a hacer exitoso, posiblemente, te den mucho palo. Cuando yo creo que alguien es capaz, cuando creo que alguien puede ser mejor, esa es mi forma de enseñar, porque sé el potencial que tiene. El término Jamil queda, pero no es carne cruda, es un sello de calidad. Espero que sigas cocinando profesionalmente”, le dijo el chef Jorge Rausch

Mientras, la chef Irene enfatizó que Jamil se iba de la competencia por la puerta grande y con un buen platillo. En el reto debía preparar algo donde destacara las achogchas, pero los jueces consideraron que Jamil la usó más de acompañante y por eso no pasó al top 4.

“Jamil, nos has demostrado muchísimo en estas cocinas. Te vas por la puerta grande, yo sé que el mundo de la gastronomía es lo tuyo y, esa pasión va a seguir adelante, no lo dudo. Gracias, eres mi Prieto”, fueron las palabras de la chef Irene.

La presentadora Érika Vélez también expresó su pesar, al ver partir de la competencia “a alguien con mucho talento”, además, resaltó su compromiso por enmendar los disgustos que tuvo con Sonnia y Sara en algún momento y, que al final, demostró ser una persona con buen corazón.

“Yo te veía llegando a la final, porque eres de esas personas que te propones algo y que vas con todas tus fuerzas por ellos. Como dice Jorge debes dedicarte a esto, porque es lo que realmente lo que te apasiona”, finalizó la chef Carito.

Un pequeño error definió la salida de Jamil esta noche, su ingrediente principal fue un acompañante en lugar de brillar. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/jyC5pioMCJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 18, 2023

Johanna y Henry son sus favoritos

El joven que se caracterizó por usar su gorra con la visera hacia atrás tachó que Johanna y Henry son sus favoritos para llegar a la final que está a solo una semana.

“Puede que no haya ganado el reality, pero me gané sus corazones y el protagonismo de esta temporada. Ahora no queda más que apoyar a Johanna y a Henry para que lleguen a la final”, escribió.