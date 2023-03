Jamil se va con “picante” de Masterchef: sus favoritos a ganar la competencia

Jamil Faour ha abandonado oficialmente las cocinas de Masterchef Ecuador. Muchos tildaron que su salida ha puesto un punto final a este reality, sin embargo el joven “viajero” no dudó en lanzar palabras de agradecimiento pero también revelar a sus favoritos.

Más allá de lo evidente – que no le cae Alexandra – el joven que se caracterizó por usar su gorra con la visera hacia atrás tachó que Johanna y Henry son sus favoritos para llegar a la final que está a solo una semana.

“Puede que no haya ganado el reality, pero me gané sus corazones y el protagonismo de esta temporada. Ahora no queda más que apoyar a Johanna y a Henry para que lleguen a la final”, escribió.

De igual manera, aprovechó por agradecer el apoyo de los chefs además de la amistad ganada conjuntamente con Sol Vargas y Andrés Bastidas. A la par, resaltó que los mensajes lanzados por cada uno de sus seguidores han sido esa “gasolina “para seguir adelante con su sueño respecto a la gastronomía.

Por supuesto, no mantuvo excenta a su “pareja” Mare Cevallos por la experiencia más divertida.

“Debo confesarles que parte de este texto lo escribí llorando, no por salir de la competencia, al final Masterchef es un juego y no define que tan buen cocinero eres, sino porque se me está terminando esta experiencia que estuve esperando por 10 años”, acotó.