Jorge Rausch, “clara-mente” no quiere a Jamil y lo quiere fuera de MasterChef Ecuador

Una vez más, Jorge Rausch demuestra que no le agrada Jamil Faour y menos su estilo culinario. Ayer, el colombiano volvió a tratarlo de una forma diferente -por así decirlo- cuando el chico ha demostrado que tiene dominio en la gastronomía. Tal vez por eso el cocinero llegue hasta el Top 5 (por la foto filtrada que ya vimos del Top 4).

Comencemos por el inicio. Una de las especulaciones que toma cada vez más fuerza en redes sociales sobre lo arriba dicho, es que Jamil jamás ha usado una de las recetas de Rausch en el reality pero sí las de Carolina Sánchez (estrella Michelín).

Esa ha sido una de las razones por las que el colombiano se ha llevado críticas por su trato hacia Jamil, sobre todo en Twitter. Hasta el mismo cocinero ha tildado de “tóxico” a Raush por como es con él.

Es más que obvio

Ayer fue confirmado. Jamil sacó el mejor “plato de la muerte” en MasterChef Ecuador. Un risotto perfecto; que no puede estar ni crudo, ni sobrecocido y menos grasoso. Rausch le elogió el plato en todos los aspectos ¿Por qué? Usó su técnica para prepararlo. Cuatro minutos y medio en olla de presión.

Desde el atril, Jamil explicó que siguió al pie de la letra el procedimiento. “El truco de Jorge Rausch”, dijo y el colombiano le respondió “buena técnica”.

Y logró el risotto perfecto, Jamil. Que siempre gana cuando no hay nada “que ganar”, como mencionó el mismo. “A mi me encanta que siempre gana cuando no importa”, decía por su lado Rausch de forma despectiva.

Le vio la quinta pata al gato

En la segunda etapa, el cocinero con ascendencia libanesa y mexicana se reivindicó con su plato de pasta tipo serpiente. Estaba rellena de pollo con una salsa de la misma proteína. A la chef Caro le encantó y para ella sí se reivindicó. Pues, en la anterior vez estaba cruda.

Jamil sorprendido en MasterChef Ecuador (YouTube Teleamazonas)

En cambio Rausch fue bien raro con él. Solo le preguntó de qué es la salsa. “¿Le digo lo que pienso o no?”. A su juicio, la salsa estaba muy potente (salada). Entonces desbarató la pasta hasta decir que estaba cruda. Hasta Caro le preguntó si era en serio.

“No puede solo comer. Tiene que con una lupa ver si la pasta está mal”, mencionó Jamil.