Alexandra está más ‘diabla’ que nunca: Fue la única que no aplaudió a Johanna cuando paso al atril en MasterChef Ecuador

Johanna es de las participantes que menos problemas o roces con otros participantes ha tenido dentro de las cocinas de MasterChef Ecuador. Incluso, ha sido considerada por sus compañeros como una persona seria, que estudia y está enfocada en lo que quiere.

Aunque, recientemente, creo una alianza con Jamil, Henry, Raúl y otros participantes que ya salieron de la competencia y, que no pertenecían al grupo “fiu fiu”, conformado por Victoria, Santiago y Alexandra, la guayaquileña nunca ha tenido roces con ‘la diabla’.

Sin embargo, parece que a Alexandra no siempre le cae bien lo que hace Johanna ya que, durante la primera etapa del reto de presión, en el capítulo 77 de la cuarta temporada, ‘la diabla’ no aplaudió a su compañera cuando caminaba hacia el atril para presentar su risotto.

“El de Johanna no parece un risotto, parece un arroz caldoso. Creo que hay que practicar mucho más el platillo de la muerte”, fue lo que dijo la diseñadora de profesión.

Aunque no especificó si no realizó el gesto por algún motivo o, porque simplemente así se mostró en cámara, el gesto no fue bien visto ya que, dio a entender que no apoyaba a la guayaquileña por lo que estaba presentado.

Esto ya no es un risotto, es un arroz caldoso y pasado de término. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/SU8iXS16nD — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 16, 2023

A Johanna no le fue muy bien en el reto, pero logró evitar el mandil negro. Los jueces opinaron que su risotto estaba caldoso y no en el punto correcto de cocción.

¿A qué se refieren con ‘El plato de la muerte’ en MasterChef Ecuador?

En todas las temporadas de MasterChef Ecuador, cuando toca preparar risotto, es considerado ‘el plato de la muerte’, debido a su alto nivel en la gastronomía y la dificultad que tiene lograr la cocción perfecta del mismo.

El grano especifico de arroz que se utiliza para este plato tradicional italiano es el arbóreo y muchos cocineros, incluso utilizan la olla de presión para dar con el punto adecuado para el paladar de los comensales.

Además, hoy en día existen un sinfín de tipos de risotto, aunque el original solo constaba de cuatro ingredientes: el arroz, cebolla, caldo y azafrán.