¿Jamil se va en el Top 5 de MasterChef Ecuador? Los spoilers de la final

En redes sociales hay spoiler sobre MasterChef Ecuador para regalar. Ya se sabe el orden de eliminación hasta llegar al Top 4, que estará conformado por Henry, Alexandra, Victoria y Johanna. Además de las fotos filtradas de la semifinal y lo acertado por “la enciclopedia libre”, ahora un familiar de Jamil, sin asegurarlo, dio a entender que él saldría cuando queden solo cinco.

Un familiar de Jamil publicó unos tuits donde dijo que una final entre Jamil y Alexandra (archienemigos), “hubiera sido épica”. En otro posteo, en la misma red social, difundió una foto en la que aparece Johanna, Jamil, y Alexandra portando sus filipinas otorgadas ayer.

Pero el texto que acompaña esa foto da mucho más a qué pensar. “Esta debería ser la final, pero la vida no es justa”. Puede entenderse como que Jamil no estará en la final. Ya lo sabíamos, además. Pues no aparece en las imágenes de la semifinal.

Imágenes de la grabación de semifinal de MasterChef Ecuador (Foto: Captura de Twitter)

Orden de eliminación

La final de MasterChef Ecuador está a la vuelta de la esquina. Se tiene prevista para este 21 de marzo. Esta semana que inicia se espera que salgas dos participantes y quede definido el top 4.

Raúl es el próximo en abandonar las cocinas del reality y le sigue Jamil. Pues la semi queda conformada por Henry, Alexandra, Victoria y Johanna (suena como ganadora).

En las fotos que se filtraron la semana anterior se muestra ese top 4. Aparecen dichos cocineros en un reto de exteriores en la batalla por ser parte de los tres finalistas. Por ende, Raúl y Jamil se van porque no están en las fotografías.

Captura de pantalla de Wikipedia

En el sitio que todos conocemos, que se hace llamar “la enciclopedia libre” aparece el orden de eliminación. Raúl, Jamil y Henry. Los dos primeros esta semana y el último la siguiente.

Quiere decir que esa final se la pelearán con las uñas tres mujeres: Alexandra, Victoria y Johanna. Todo apunta a que gana una mujer ya que en temporadas anteriores ha triunfado solo hombres y además es un pedido de Twitter.