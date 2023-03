Esta es la reacción de Jamil al ver llegar a los ganadores de las temporadas anteriores de MasterChef Ecuador

Luego de que el Top 6 de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador recibiera su filipina, Érika Vélez les anunció que pasarían directo al reto de equipos y, que no solo serían tres equipos. La presentadora anunció dos equipos sorpresas que dejó impresionados a los concursantes.

Roberto Ayala, Andrés Arrata y Germán Vivanco, aparecieron con el estandarte de MasterChef Ecuador y conformando el equipo verde, los dos primeros son ganadores de la segunda y tercera temporada, mientras que Germán, fue participante de la primera. Al ingresar a las cocinas Jamil fue uno de los que expresó mayor sorpresa, al punto de no poder cerrar su boca.

Empiezan las sorpresas de la noche, he aquí el tercer equipo... #MasterChefEcuador pic.twitter.com/XV01bZdULD — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 15, 2023

Alexandra también se mostró sorprendida al verlos y, expresó que sería una experiencia única cocinar “contra los duros, los mejores de las temporadas anteriores”. Mientras, el resto de los participantes coincidió en que el nivel de la competencia estaba subiendo y, llegar al Top 3 no sería fácil.

Qué lindo tenerlos de vuelta en su casa #MasterChefEcuador pic.twitter.com/DhO4LGxKif — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 15, 2023

Los ganadores y ex participantes no fueron las únicas sorpresas que recibieron los cocineros aficionados durante el capítulo 76 de MasterChef. Además, del equipo verde, conformado por ex participantes, hubo un cuarto equipo en el reto, que integraron los jueces, el chef Jorge Rausch, Chef Irene y la chef Carolina.

También fue una sorpresa que los críticos gastronómicos que evaluaron los platos que prepararon todos, fueron participantes eliminados de la cuarta temporada. Sol, Sonnia, Santiago, Sara y Iskra fueron los invitados para degustar y evaluar cada una de las preparaciones.

Beto Larco no estuvo presente en el episodio

La mayoría de los participantes de MasterChef Ecuador de la primera temporada, se enemistaron con el canal que transmitió el reality, Teleamazonas.

Estos equipos deberán preparar platos para cinco comensales, todos los equipos compiten por igual. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/2WnLuQESuy — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 15, 2023

En 2019, luego que terminó el programa, los cocineros como Beto, Angie, Loren, Sharon, Débora, entre otros, denunciaron en sus redes sociales que en el contrato que firmaron con Teleamazonas, le limitaba encontrar trabajo y pautar con marcas sin solicitar el permiso del canal, además, de que el mismo se llevaba una comisión al respecto.