MasterChef Ecuador: Esta es la razón por la que Alexandra se considera una mujer “full huevos”

Aunque la imagen de Alexandra en las cocinas de MasterChef Ecuador no es la mejor, recientemente, reveló lo que ella considera la ha convertido en una mujer fuerte e independiente. Estas mismas razones, son las que la han llevado a tener una personalidad particular que no la hace congeniar con todas las personas a su alrededor siempre.

‘La diabla’ como es conocida en el programa de cocina se enfrentó a un reto de presión junto a sus compañeros, donde debía preparar un desayuno con huevos.

Emborrajados de su abuelita. Alexandra ya ganó un reto de emborrajados, pero estos tienen un toque diferente. #MasterChefEcuador#AlexandraMasterChefEcuador pic.twitter.com/5UGxwcJBoq — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 14, 2023

A ella le tocó cocinar una tortilla española, con la que dijo estar familiarizada y que siempre prepara en su casa porque sus hijos son vegetarianos y es uno de los platos favoritos de su abuela.

Además, mientras cocinaba expresó que “para tener huevos no hay que ser precisamente del sexo masculino”, haciendo referencia a que ella es una mujer de carácter fuerte que no se deja de nada, ni de nadie “y yo tengo full huevos”.

La tortilla de Alexandra tiene un buen sabor pero está seca, pero unos emborrajados que pueden salvarla por que están deliciosos. #MasterChefEcuador#AlexandraMasterChefEcuador pic.twitter.com/MRZwhMFSuq — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 14, 2023

Así mismo, Alexandra señaló que en su familia también tiene el ejemplo de mujeres fuertes ya que, su madre padeció cáncer en etapa 4 hace cuatro años y logró superarlo.

‘La diabla’ también ha dejado claro en varias oportunidades que ella crío a sus tres hijos solas y, eso la ha fortalecido a través de los años.

La tortilla inspirada en su familia no la salvó del delantal negro

Alexandra cocinó con el corazón, mostró un lado más humano en ella, pero no logró presentar una tortilla española lo suficientemente húmeda y cremosa por el centro para subir al balcón.

“Yo creo que incluso le falta un poco de huevo. Veo como mucha papa y poco huevo”, le dijo la chef Carolina Sánchez, cuando evalúo su plato. Junto a ella están Henry Raúl en el sofá azul. Todos tienen que esforzarse para liberarse del mandil negro y poder avanzar al Top 5 de Masterchef Ecuador.