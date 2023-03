Alejandra Jaramillo recuerda cómo y con qué llegó a Miami tras migrar hace un año: “Llegábamos solo con lo que ven”

Con un carrusel de fotos que dejan ver grandes espacios de un departamento vacío, pero cargado de muchas ganas de comenzar a llenarlo, así fue como Alejandra Jaramillo, compartió lo que fue su comienzo desde 0, en la ciudad de Miami. Un camino que decidió comenzar el pasado 14 de marzo de 2022, tras dejar Ecuador, para migrar a la ciudad estadounidense, en compañía de su hijo, Sebas.

“14 de marzo del 2022. Sebas y yo llegábamos a este departamento en Miami solo con lo que ven en la tercera foto. A probar suerte llenos de nervios. Me da alegría saber que este espacio tiene calor de hogar, tiene amor, tiene la energía que nosotros le creamos cada día que hemos estado aquí. Las cosas materiales vienen y van, también son energía, pero no la más importante. Si no te rindes hoy, imagina dónde puedes estar en un año”, escribió la presentadora, quien en menos de un año, logró calar en uno de los programas con más fama de las televisoras de Estados Unidos, y que tiene alcance a nivel internacional ´Siéntese quien pueda´.

En las imágenes compartidas por la panelista del reality de farándula, justo en la postal señalada, se puede ver a la popular ´Caramelo´ junto con su hijo, ambos, rodeados de muchos bultos de ropa, y una única maleta, esto era todo lo que los acompañaba hace un año, y de lo que hoy hacen memoria con orgullo.

¿Cómo fue la transición para Alejandra?

Hace algunos meses atrás, la presentadora y actriz ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, dio una entrevista a Henry Bustamante, en exclusiva desde Miami, para el programa de televisión ´En Contacto´, donde aseguró que el cambio ha sido difícil. Sin embargo, estar con su hijo y los nuevos retos que se le presentan lo valora y agradece cada día.

“El tiempo ha pasado muy rápido y eso para mí ha sido un cambio brusco, porque no es hasta que lo vives que no te das cuenta de las cosas. Si yo regresó en el tiempo, al 22 de noviembre, estaba tranquila y serena, pero ahora he palpado la realidad de estar en otro país que no es nada fácil, pero estoy tratando de adaptarme”, dijo.