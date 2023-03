“Ayer cometí un error”: Don Day se disculpa tras un live donde estalló por la ruptura con Elizabeth Cader

Don Day finalmente rompió el silencio y confirmó el fin de su relación con Elizabeth Cader. Aunque lo hizo con unos tragos encima y se “le fue la lengua”, pues hasta hubo insultos en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram.

[ “El amor tocó la puerta... murió esperando”: Don Day confirma que terminó su relación con Elizabeth Cader ]

Se lo escucha diciendo una gran cantidad de comentarios inapropiados en torno a lo que fue su relación con Elizabeth Cader, y también a quienes se acercan a criticar la separación. Luego de publicar el live, las imágenes se viralizaron por lo que el ecuatoriano pidió disculpas públicas.

“Subo esto por ustedes mi público que son a quienes me debo, ayer cometí un error, soy un adulto que es capaz de reconocer sus errores, y se que no fue la manera y no quiero excusarme. Solo quiero pedir disculpas públicas por todo”, empezó el mensaje del actor de ‘Compañía 593′.

Lo que está claro es que el fin de la relación de la pareja no quedó en buenos términos y solo ellos saben los motivos. “Ayer fue uno de esos días malos y no aguanté más necesitaba desahogarme. Me sentí tan vulnerable. Yo sabía que este día iba a llegar y lo necesitaba, necesitaba llorar, necesitaba explotar porque soy humano y no seré la primera ni la última persona que pase estos momentos y uno no por ser una persona pública tiene que tener sentimientos de acero o quiera decir que no nos afecten las cosas”.

Capturas de historia de Instagram de Don Day

También se disculpó con u expareja, con su familia y los seguidores de Elizabeth Cader por como se expresó de ella. “Por otro lado a los seguidores de Eli que sé que la quieren mucho, para ella y su familia porque dije cosas que no pienso, simplemente que por temas que solo nosotros conocemos las dije desde el dolor del proceso que estamos viviendo, y el enojo por los comentarios de todos estos medios irresponsables que están hablando de cosas que no conocen y me llevaron hasta el límite”.

Finalmente pidió respeto en este proceso por el fin de su relación. En sus disculpas mencionó a su familia, sobretodo a su madre. “Tener días malos aveces es bueno, de ellos aprendes (...) Para la gente que me estima, mil gracias por sus mensajes.