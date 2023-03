¿Pasado de tragos? Se viraliza live donde aparentemente Don Day estalló por ruptura con Elizabeth Cader

Tal parece que todo lo que se guardó en entrevistas, lo dejó salir en este polémico momento. Hoy el mundo de la farándula ecuatoriana despertó con un nuevo escándalo, un video donde aparentemente Don Day se dejó llevar por la furia, se ha hecho viral, y se encuentra corriendo por todas las redes sociales.

Más de una escena y audio, exponen al actor de ´Compañía 593´ en un live que tal parece fue compartido por el mismo, a través de su propia cuenta de Instagram, en horas de la madrugada de este domingo. En las escenas, se le escucha diciendo una gran cantidad improperios en torno a lo que fue su relación con Elizabeth Cader, y también a quienes se acercan a criticar la separación.

“Todos esos Elisdays de la ver... Dejen de hablar de mi relación, porque yo no tengo relación de ver... Yo ya terminé. Estoy solitario brother. Estoy arre... por esa pu... relación. No me jodan”, es parte de lo que se alcanza a escuchar en una de las varias filmaciones difundidas.

En la grabación se alcanza ver lo que parece ser una botella, por lo que muchos de los internautas y medios presumen, que quizá el ecuatoriano se dejó llevar por el efecto de los tragos, aunque no es algo que esté confirmado.

Don Day confirma ruptura

Seguido a este live, el actor publicó dos historias de Instagram, donde aclaró que efectivamente ya no tiene ninguna relación con Elizabeth Cader hace dos meses.

“Para todas esas páginas inventadas que joden y joden. Que si sigo o no, a Elizabeth Cader, pues disfruten a los que le hace bien que ya no esté con ella hace dos meses. Disfruten. Yo no tengo nada con ella”, son las primeras líneas escritas por el también cantante, quien en más de una ocasión se mostró totalmente negado a hablar sobre el tema de su ruptura.