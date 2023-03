“El amor tocó la puerta... murió esperando”: Don Day confirma que terminó su relación con Elizabeth Cader

Un secreto a voces que corría por todos los canales de entretenimiento hace más de un mes, pero que hoy llega a su fin. Don Day y Elizabeth Cader ya no están juntos, el actor hizo oficial la noticia por medio de la publicación de varias historias en su cuenta de Instagram, donde tras dar el comunicado, pidió a las páginas de farándula, no seguir “inventando historias donde no las hay”.

“Para todas esas páginas inventadas que joden y joden. Que si sigo o no, a Elizabeth Cader, pues disfruten a los que le hace bien que ya no esté con ella hace dos meses. Disfruten. Yo no tengo nada con ella”, son las primeras líneas escritas por el también cantante, quien en más de una ocasión se mostró totalmente negado a hablar sobre el tema de su ruptura.

Capturas de historia de Instagram de Don Day

Capturas de historia de Instagram de Don Day

En una segunda historia, escribió una frase que deja mucho a la imaginación; “El amor tocó la puerta... Murió esperando”. Unas palabras que dejan la interrogante de si aún en la distancia y frente a todo pronóstico el actor de ´Compañía 593´ habría guardado la ilusión de seguir con Cader, aún cuando ella abandonó el país de manera precipitada, debido a las circunstancias legales que pasaba la modelo por la patria potestad de su hija.

¿Qué pasó con Elizabeth Cader?

Lo último que se supo de ella, fue sacado de su hasta ahora única pronunciación, y fue que todos los problemas judiciales, habrían sido resueltos. “Todo problema legal, (que sin duda no es ni la mitad de lo que creen saber) todo lo que tiene que ver con mi princesa Liahna, está resuelto. Todo invento, polémica, problema, situación negativa que se escuchó, aunque no era así, no existe nada negativo hasta hoy”, recoge parte del texto difundido por la salvadoreña en su cuenta de Instagram, sin embargo, no habló en ninguna línea de Don Day.