“Me da ganas de jalonearla y ponerle un ubicatex”: Sonnia mandó a callar a Alexandra en MasterChef Ecuador

Un nuevo capítulo de MasterChef Ecuador y una nueva polémica. En esta ocasión Alexandra, ‘la diabla’ y Sonnia se ganaron un puesto en el sofá y directo al reto de eliminación. Alexandra no cumplió, ni convenció con sus macarrones. Luego, Sonia tuvo el peor plato donde el ingrediente que debía brillar era un ají mirasol.

La diabla no logró brillar esta noche con los macarrones. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/nfYGsxWDKQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 8, 2023

Cuando pasó al atril dijo que su plato se llamaba ‘carne a la diabla’. La chef Irene le preguntó a quién estaba dirigido. Primero dijo que a nadie y después señaló a Alexandra.

“Me da risa porque no me quieren, no me soportan y me dedican platos. La pobre Sonia tiene un tema de conversación tan básico que lo primero que se le ocurrió fue ají, y la diabla”, dijo Alexandra.

Sonnia no logró hacer brillar a su ingrediente. Su plato es simple y no llama la atención de los jueces. pic.twitter.com/DIBHpVNT1R — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 8, 2023

Sin embargo, los jueces coincidieron que no sentían el picante y no tenía sabor con una salsa nada atractiva, así que fue directo al sillón.

Cuando se acercaba a sentarse, Alexandra decía ”No tiene criterio propio como para saludar con...” A lo que Sonia le cortó tajantemente mandándola a callar “A mí no me digas nada, por favor, cállate”.

Pero ella es de barrio y tiene título y así, quiso hacer de burla a Alexandra y su plato mal hecho y la mandaron al sillón, Alexandra le dice sus verdades y no soporta jaja, te amamos Alexandra #MasterChefEcuador pic.twitter.com/LAatZ6I3Ie — David Martinez (@edmd1996) March 8, 2023

Luego en cámaras, Sonia dijo que la diabla necesita un ‘ubicatex’. “A veces me da ganas de jalonearla y ponerle un ‘ubicatex’ porque sí le hace falta, parece que como nadie se lo ha puesto. Pero bueno, la vamos a dejar ahí tranquila ,que viva su fiesta y su diablada”.

Por su parte Alexandra dice que le vale lo que le digan, “Sonia no tiene la tolerancia que tengo yo para el humor negro porque es una mujer con poco carácter y criterio, no me espero otra cosa que estalle, me vale”.