Victoria de Masterchef rompe el silencio: la concursante revela su “papel” dentro del caso Sinohydro

Después de varias semanas del tratamiento del caso Sinohydro, donde se involucra Victoria Patiño (nieta de Conto Patiño), la concursante de Masterchef Ecuador ha decidido romper el silencio. La joven quiteña publicó un extenso video en redes sociales dónde ratifica que no ha tenido ninguna participación o ha tenido algún papel dentro de este caso de corrupción que involucra a más personas de su familia.

[ Victoria de Masterchef: el error que la puede llevar a prisión ]

En primera instancia, la joven comentó su razón de ingresar al concurso de reality de cocina. “Nunca me imaginé que estar en Masterchef me haría vivir cosas fuera de las cocinas” y tachó que ella ha sido juzgada no solo por sus platos sino por esta citada investigación.

“Si no dije nada antes, era porque en verdad no siquiera yo sabía por qué estaba siendo parte de este proceso judicial y pensé que si escuchaba por más de doce horas acerca de este proceso iba ha tener un entendimiento más grande. Después de 12 horas no he tenido ninguna respuesta”.

“Nadie me logra dar una explicación del porqué estoy ahí”, añadió.

Medidas cautelares

El pasado 05 de marzo el juez Adrián Rojas dispuso que Victoria tenga medidas cautelares: usar gritllete electrónico, prohibición de salida del país y presentarse cada ocho días en la Secretaría de lo Penal.

La medida se llegó a tomar después que su nombre aparezca junto a 36 involucrados dentro del caso Sinohydro, donde la cabeza sería el expresidente Lenín Moreno.