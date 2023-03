Santiago defiende a Victoria tras su salida de MasterChef, le dedicó un emotivo mensaje

Santiago Barzallo fue el eliminado de MasterChef Ecuador tras no cumplir las expectativas de los jurados. Ahora, Victoria y Alexandra deben cocinar lo mejor que puedan para no ser eliminadas y que las estrategias de los otros participantes no ayuden a sacarlas, pues no son muy queridas por sus compañeros.

Santiago y Victoria son pareja, su amor se “cocinó” en la cocinas de MasterChef Ecuador, así que con lágrimas en los ojos, su amada lo despidió. Horas después Barzallo hizo una publicación en su cuenta de Instagram agradeciendo por las experiencias vividas en el programa.

En su mensaje nombró a Victoria quien se encuentra en medio de la investigación del caso SinoHydro. De acuerdo a la Fiscalía, Patiño se habría beneficiado con 200 mil dólares de las coimas por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía ordenó medidas sustitutivas mientras dura la instrucción fiscal, debe usar un grillete, no puede salir del país y debe presentarse ante las autoridades cada 8 días.

Santiago la defendió de las críticas que ha recibido en redes y le declaró su amor. “Victoria tiene un lugar especial, por todo lo que significó ella para mí en el programa y lo que significa en mi vida. Veo cada comentario malo que ponen en contra de ella sin saber bien cada cosa que sale en las redes sociales, me da pena porque es un ejemplo de persona, chistosa, alegre y sobre todo de buen corazón, por la cual siento gran admiración y cariño, es con quién he podido compartir más allá de una amistad a pesar de ser mi mejor amiga también, me has enseñado a ser una mejor persona y te mereces el mundo”.

Santiago y Victoria de MasterChef Ecuador (@santi10barza)

De acuerdo a Santiago, por todo lo vivido con Victoria, él ganó MasterChef. “Son de esos premios que no tienen un valor monetario y no se pueden comprar, simplemente aparecen cuando menos te los esperabas y te cambian la vida”.

A lo que Victoria respondió: “Ya ganamos este juego tú y yo. ¡Que suerte la mía de tenerte cerquita chaparris! Eres el hombre con el corazón más lindo y te mereces todo lo que te propongas”.