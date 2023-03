Jamil es descolado por Alexandra: el mensaje la Diabla tras eliminación de Santiago en Masterchef Ecuador

Alexandra publica mensaje contra Jamil ¿La Diabla ya no soporta a su rival?

Santiago Barzallo se convirtió en el décimo quinto eliminado de la competencia de cocina Masterchef Ecuador. El cuencano tuvo que medirse en el reto de eliminación a Victoria, Alexandra y Jamil, siendo este último el “descolado” por la Diabla en una reciente publicación.

Alexandra publicó un mensaje vía Twitter donde se observa junto a Santiago y Victoria. No obstante, en las instantáneas no se toman en cuenta al guayaquileño. De igual manera, retuiteó un mensaje de una seguidora donde se resalta que Faour estaría “ardido” por ver el buen plato de sus rivales y que si no fuera por un error de Santiago él se hubiese convertido en uno de los eliminados.

Alexandra publica mensaje contra Jamil Captura de pantalla.

“Uno siempre debe agradecer tantas risas y buenos momentos, conocerte es un placer. Claro que somos unos ganadores”, tachó la participante conocida como la Diabla al despedirse de Santiago vía Twitter.

Asimismo comentó: “Bruto. El mundo da vueltas”. Ante estos mensajes y zona de riesgo, que por primera vez, enfrentó Jamil este dijo:

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Solo nosotros sabemos lo que pasaba dentro de las cocinas y en la casa. Me quedo, haciendo lo que más me gusta: cocinar”, tachó.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño 🫶🏽 solo nosotros sabemos lo que pasaba dentro de las cocinas y en la casa. Me quedo, haciendo lo que mas me gusta , cocinar. #MasterchefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) March 7, 2023

¿Cuándo se acaba el reality?

Al parecer cada semana existirá dos retos de eliminación, por lo que la gran final estaría a la vuelta de la esquina: última semana de marzo. Son tres los participantes que llegan a esta instancia; aunque no se conoce a ciencia cierta, Johanna perfila como la gran ganadora.