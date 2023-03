Erika Vélez se defiende de los ataques en redes por culpa de Alexandra en MasterChef Ecuador: “Yo no hablo de los cuerpos de nadie”

En el capítulo 68 de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador, nuevamente Alexandra lanzó sus ‘dardos’. Actitudes que no han sido del agrado de los televidentes y en esta ocasión salpicaron a la presentadora del reality, Érika Vélez.

Luego que Raúl y Henry fueron los ganadores del primer reto, debía asignar a su compañeros productos con diferentes precios para cocinar en su reto creativo. El valor mínimo era 5 dólares y el máximo 20 dólares. Así que a Alexandra, obviamente, le asignaron 5 dólares así como a Santiago y Victoria.

Alexandra se llevó nueces y realizó un postre que agradó a los jueces. Sin embargo, al plato lo nombró “chupen gorditos”. Al momento de decirlo lo gritó y regresó a ver al balcón donde estaba Raúl y Henry. Hubo risas por parte de los jueces y de Érika Vélez, aunque ellos no tenían una mala intención.

Los jueces elogiaron el plato que era un bizcochuelo con nuez, les gustó su sabor y presentación. Al final les dijo, otra vez, “chupen gorditos”. A lo que Érika Vélez dijo “han quedado ricos de bizcochos ustedes”, sin intención de burla.

Mientras Alexandra volvía a su puesto, gritó de nuevo “Chupen gorditos”. Obviamenete, los comentarios de la partcipipante sí eran en tono de burla y nada inocente. Henry y Raúl prefirieron ignorar estas actitudes.

Por su parte, Johana estuvo en desacuerdo con los comentarios de Jhoana. “A mí no me parece nada adecuado el nombre que usó Alexandra, ella cree que hace chiste, me parece una falta de respeto. Nadie tiene por qué opinar del aspecto físico de nadie”.

Esto llevó a que las redes se enciendan, pero se fueron en contra de Érika Vélez por culpa de Alexandra. Así que la presentadora respondió a las críticas mediante su cuenta de Twitter.

“Yo no hablo ni me burlo de los cuerpos de nadie, siempre he estado en contra de eso, que saquen de contexto un capítulo no tiene nada que ver, a todos los he apoyado en público y dentro de las cocinas y que me digan lo contrario. — Erika Vélez

Unas respuestas estuvieron a favor y en contra. “Una cuestión es decirlo con cariño y otra en forma despectiva”, respondió una usuaria. A lo que Vélez dijo “Lo sé, pero decir q yo me burlo de los cuerpos ajenos ahí está mal, siempre los apoye y hablé cuando se sentían mal, pero si quieren en redes acabarse los unos y los otros sigan, pero a mí que no me metan”.

En el mismo programa, esos no fueron los únicos comentarios despectivos que hizo Alexandra hacia sus compañeros. Cuando le preguntaron qué piensa de los 5 dólares que le asignaron, ella dijo que pensaba que “se les ve la panza, que se bajen la camiseta” y se rió, algo que solo a ella le pareció gracioso. A lo que Érika Vélez respondió “mala, la diabla”.

Jamil reaccionó diciendo que Alexandra ya lo tiene cansado con sus actitudes. “Como siempre es demasiado ofensiva con todos”.

En este último reto quedo claro las alianzas, así que ahora están cinco (Henry, Raúl, Johana, Jamil y Sonia) contra tres (Santiago, Victoria y Alexandra).