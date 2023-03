¡La justicia tarda pero llega! El trato que recibió Alexandra por parte de Jorge Rausch y más jurados de Masterchef Ecuador

Alexandra se ha ganado la fama de ser una de las competidoras más odiadas dentro de Masterchef Ecuador. Después de su comentario fuera de lugar contra Henry y Raúl, sumado a sus contantes criticas contra sus compañeros en la última gala de eliminación, ha recibido lo que merecía.

Una dosis de humildad fue lo que recibió por parte del chef Jorge Rausch y demás jueces del reality de cocina. El colombiano empezó crudo, como ya es costumbre en los finales de temporada: “¡Qué es esta vaina!”, comentó.

Plato de Alexandra que no gustó a los chefs. No estuvo nada rico.

“Qué es esta vaina. El plato está como poco raro. No hay ningún elemento en el plato que esté rico. No es el día, hoy no fue”, comentaron en conjunto los especialistas en gastronomía contra la santodomingueña.

Por su parte, “La Diabla” simplemente dijo que el acompañante fue su error ya que “fue algo muy simple para un jurado tan exigente”.

¿Por qué es odiada?

“¿Qué piensas de esos USD 5″?, le preguntó Érika Vélez. Y Alexandra solo respondió desde el resentimiento: “Que se les ve la panza a los chicos del balcón. Que se bajen la camiseta”. Obviamente eso los incomodó al punto que Raúl si lo hizo de forma disimulada.

Jamil, que es su archienemigo, dijo que Alexandra tenía una “getota” y que es demasiado ofensiva con todo el mundo. “Todo lo que todos hacen, ella lo puede hacer mejor”. Él confesó que la quería en la final pero: “¡Está inmamable!”.