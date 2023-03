Érika Vélez no se queda callada: La presentadora de MasterChef Ecuador le respondió a Mare Cevallos ataques en Twitter

La polémica en MasterChef Ecuador sigue extendiéndose. Érika Vélez volvió a pronunciarse en las redes sociales, tras la reacción que generó el comentario de Alexandra durante el capítulo 68 del programa de cocina. La presentadora le respondió un tuit a Mare Cevallos, donde la ex chica reality asegura que Alexandra es “Gordofobica”.

“Fuerte la gordofobia #MasterChefEcuador”, fueron las palabras de Mare Cevallos en Twitter, ante esto, Érika le respondió que le parecía increíble que ella también se sumara a esos ataques ya que, varios participantes del programa también se habían pronunciado en redes.

Además, la presentadora señaló que había tenido una conversación con ella donde la felicitaba por estar saliendo con Jamil, pero no le gustaba el hecho de que sacaran cosas de contexto. Mare también le respondió, recordándole que, “tú no estás en esta discusión, nadie te ha mencionado. y no estoy “peleando” con ninguna participante, hice un tuit como televidente y la participante en cuestión que claramente no tiene respeto por nada se metió no conmigo, con mi familia y mi niñez”.

Tú también? Y eso que hablamos hoy por mensajes, me parece increíble que estén saliendo @jamilfaour1 y tú, pero sacar las cosas de contexto no está bien. Besos — Erika Velez Z (@erikavelezz) March 3, 2023

hablé contigo y te dije, que no tienen porque meterse ni con mi familia ni con mi crianza. ¿dejamos pasar el que se ponga en cuestionamiento qué pasó en mi infancia? y no estoy sacando de contexto nada. se emitieron comentarios respecto al físico de otros participantes. besos. — Mare 🌊 (@cevallosmare) March 3, 2023

¿Qué hizo Alexandra que puso a arder las redes?

En el último reto de la caja misteriosa, Henry y Raúl, que subieron al balcón y disputaran el último pin del chef, le otorgaron solo USD 5 para cocinar lo que provocó una reacción ofensiva en Alexandra.

“¿Qué piensas de esos USD 5″?, le preguntó Érika Vélez. Y Alexandra solo respondió desde el resentimiento: “Que se les ve la panza a los chicos del balcón. Que se bajen la camiseta”.

Obviamente eso los incomodó al punto que Raúl si lo hizo de forma disimulada.

Además, allí no se detuvo su ataque ya que, llamó a su plato “chupen gorditos” y aunque hasta los jueces se reían, todos sabemos que no está nada bien.