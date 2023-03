Shakira tenía razón: Piqué es vinculado a empresa de citas extramatrimoniales

Shakira dio su primera entrevista luego de su ruptura amorosa con el exfutbolista, Gerard Piqué donde reveló varios secretos del padre de sus hijos. Además, indicó que ahora tendrá que estar más fuerte que nunca “como una leona” por sus Milan y Sasha que mantiene bajo su custodia.

“Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo en una conversación con el periodista Enrique Acevedo, en el programa “En Punto” transmitido en Televisa.

Shakira: entrevista "20 Years of Laundry Service" Instagram: @shakira

Lo más llamativo de la entrevista fue cuando Shakira reveló una intimidad respecto a Piqué. Resulta que el exfutbolista habría llegado a un acuerdo con la empresa Ashley Madison, una plataforma de citas extramatrimoniales. Mencionó que habría aceptado un contrato como empresa patrocinadora del club de fútbol Andorra. Por el acuerdo, la camiseta del equipo llevará el logo al frente de la empresa, al igual que en el bus de la escuadra.

Advierten que el exfutbolista llegó a un acuerdo por tres años con esa entidad, pero falta su oficialización.

¿Qué es Ashley Madison?

Es una red social creada para permitir el desarrollo de las relaciones extramatrimoniales de forma discreta. Su nombre se originó a partir de la combinación de los 2 nombres de mujeres más comunes en los estados unidos: Ashley y Madison. Está disponible en 45 países alrededor del mundo, distribuidos en los cinco continentes. Cuenta con más de 50 millones de usuarios activos en la plataforma.

Su lema “Life is short, have an affair” representa el centro de este sitio web, creado pensando en aquellas personas que quieren añadir un poco de adrenalina a su vida de pareja.